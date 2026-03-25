Středa, 25. března 2026, svátek má Marián

STVR odvysílá zápas semifinále baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo

Slovenská televize a rozhlas (STVR) přinese ve čtvrtek 26. března 2025 na televizním okruhu :Šport (STVR Šport) a v Rádiu Slovensko přímý přenos semifinále evropské baráže MS 2026, ve kterém se na Tehelném poli v Bratislavě setká Slovensko s Kosovem.

Vysílání začne již ve 20:10 hodin předzápasovým studiem. Moderátor Ľuboš Hlavena v něm přivítá fotbalové experty Ladislava Borbélyho a Petra Ďuriše. Divákům nabídnou analýzy aktuální formy mužstva, představí očekávání od zápasu a přiblíží důležité momenty celé kvalifikační skupiny.

Reportérka Dominika Komrhelová bude přímo na Tehelném poli sledovat bezprostřední dění a náladu na stadionu.

Samotný zápas Slovensko - Kosovo odstartuje ve 20:45 hodin. Komentátorského mikrofonu se ujme osvědčená dvojice Marcel Merčiak a Marián Zeman, kteří se postarají o odborný, poutavý a emotivní doprovod celým duelem.

Rozhlasoví posluchači si budou moci fotbalový duel užít živě i ve vysílání Rádia Slovensko s Martinem Kaiglem a Samuelem Prekopem.

zdroj: STVR

Vybrané články
Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Konec hudebních kanálů Thats TV
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Dagmar Peckové
21:35 Po strništi bos
kanál CT2 22:35 Zprávy v českém znakovém jazyce
22:50 Tajné zbraně 2. světové války
23:40 Královny starověkého Egypta
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (4)
22:05 Survivor Česko & Slovensko V (14)
23:25 Kriminálka Vegas II (2)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (90)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (5)
21:25 Lajna 2 (1,2)
22:30 Dobrodruh
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy vo Valbonne
22:00 Ako môj syn
23:40 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Geniálne rastliny (2/2)
21:05 Nečakané tragédie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf II.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Klapzubova jedenáctka (5)
20:55 Klapzubova jedenáctka (6)
21:30 Vezmeš si mě?

