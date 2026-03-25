STVR odvysílá zápas semifinále baráže MS 2026 Slovensko - Kosovo
Slovenská televize a rozhlas (STVR) přinese ve čtvrtek 26. března 2025 na televizním okruhu :Šport (STVR Šport) a v Rádiu Slovensko přímý přenos semifinále evropské baráže MS 2026, ve kterém se na Tehelném poli v Bratislavě setká Slovensko s Kosovem.
Vysílání začne již ve 20:10 hodin předzápasovým studiem. Moderátor Ľuboš Hlavena v něm přivítá fotbalové experty Ladislava Borbélyho a Petra Ďuriše. Divákům nabídnou analýzy aktuální formy mužstva, představí očekávání od zápasu a přiblíží důležité momenty celé kvalifikační skupiny.
Reportérka Dominika Komrhelová bude přímo na Tehelném poli sledovat bezprostřední dění a náladu na stadionu.
Samotný zápas Slovensko - Kosovo odstartuje ve 20:45 hodin. Komentátorského mikrofonu se ujme osvědčená dvojice Marcel Merčiak a Marián Zeman, kteří se postarají o odborný, poutavý a emotivní doprovod celým duelem.
Rozhlasoví posluchači si budou moci fotbalový duel užít živě i ve vysílání Rádia Slovensko s Martinem Kaiglem a Samuelem Prekopem.
zdroj: STVR