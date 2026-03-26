Film Guy Ritchie: Pouto v premiéře na Nova Cinema
Nova Cinema uvede 29. března ve 22 hodin premiéru válečného filmu Guy Ritchie: Pouto. Snímek přináší strhující příběh o přátelství, odvaze a závazku, který přesahuje hranice běžných akčních filmů.
Režisér Guy Ritchie, známý především svými lehčími žánrovými tituly, se tentokrát vrací se silným dramatem zasazeným do prostředí války v Afghánistánu, kde se střetávají tvrdé reálie bojů s niternými dilematy lidských rozhodnutí.
Film sleduje seržanta Johna Kinleyho, kterého v terénu zachrání místní tlumočník Ahmed poté, co jejich jednotku napadne Taliban a většina vojáků nepřežije. Kinley však následně zjistí, že slíbená pomoc, která měla Ahmedovi a jeho rodině zajistit návrat do bezpečí, nikdy neproběhla. Rozhodne se proto osobně splatit svůj dluh - i za cenu návratu do válečné zóny.
Hlavní role ztvárnili Jake Gyllenhaal jako seržant John Kinley a Dar Salim v roli tlumočníka Ahmeda. V českém znění propůjčili postavám své hlasy Martin Písařík jako John Kinley a Lukáš Jurek jako Ahmed. Film dále obsazuje řadu výrazných herců, mezi nimiž jsou Sean Sagar, Jason Wong, Rhys Yates, Christian Ochoa nebo Emily Beecham.
Natáčení probíhalo převážně ve Španělsku, konkrétně v oblastech kolem Alicante, Villajoyosy a Zaragozy, jejichž místní terén a krajina byly využity jako věrohodná kulisa afghánské pouště a horských oblastí. Režisér Ritchie a jeho tým dokázali díky promyšlenému výběru lokací a práci s kamerou vytvořit výrazný vizuální styl, který podtrhuje nehostinnost prostředí i fyzickou a psychickou náročnost celé mise. Některé scény, například okolí vojenské základny nebo klíčové momenty u přehrady, byly natočeny na letecké základně Zaragoza a u přehrady Amadorio.
Přestože se jedná o válečné drama s výraznými akčními prvky, Guy Ritchie: Pouto je především příběhem o morálních volbách a osobní odpovědnosti, které vystavují hlavní postavy extrémním zkouškám. Film zároveň otevírá téma osudů místních tlumočníků, kteří během konfliktu riskovali vlastní životy při spolupráci se zahraničními jednotkami a po skončení bojů byli často ponecháni napospas nebezpečí, které sami pomáhali zmírnit.
Zajímavosti:
• Dar Salim, představitel Ahmeda, skutečně ovládá arabštinu i dárí. Narodil se v Iráku a vyrůstal v Dánsku, což jeho hereckému výkonu dodává výraznou autenticitu.
• Původní pracovní název filmu zněl The Interpreter. Během produkce byl snímek přejmenován na Guy Ritchie's The Covenant, aby se odlišil od jiných titulů.
• Intenzivní sekvence záchrany a přežití se natáčely v různých typech španělského terénu, přestože se děj odehrává v Afghánistánu. Film tak vznikl bez využití skutečného válečného bojiště.
• V jedné ze scén v Qala-e-naw se u silnice objevuje česká Škoda Pickup, ze které místní prodávají ovoce v přenoskách. Oficiální export osobních vozů Škoda do Afghánistánu přitom nikdy neprobíhal.
• Letištní scény vznikly na letecké základně Zaragoza ve Španělsku.
• Finále filmu se natáčelo na přehradě Amadorio, která se nachází mezi městy Villajoyosa a Orcheta v oblasti Alicante a je přírodní rezervací oblíbenou mezi turisty i cyklisty.
• Během závěrečných titulků se objevují fotografie skutečných vojáků s afghánskými tlumočníky.
• Po tragické nehodě při natáčení filmu Rust (2024), při níž herec a producent Alec Baldwin nešťastnou náhodou zastřelil kameramanku Halynu Hutchins, se Guy Ritchie rozhodl, že se při natáčení jeho filmu nebudou používat žádné reálné zbraně. Všechny byly nahrazeny airsoftovými replikami.
• Film je inspirován skutečnými událostmi.
zdroj: Nova