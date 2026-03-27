Pátek, 27. března 2026, svátek má Dita

Kultovní Čarodějky míří na FilmBox - od 7. dubna každý den

Tři sestry, jedna kniha kouzel a nadpřirozené schopnosti, které jim navždy změní život. Kultovní seriál „Čarodějky“ patří k nejúspěšnějším fantasy projektům přelomu tisíciletí a během osmi řad si získal miliony fanoušků po celém světě.

Příběh, který přepsal pravidla televizní fantasy, nyní přichází na kanál FilmBox. Diváci jej mohou sledovat od 7. dubna 2026, vždy od pondělí do pátku v 18:10 a 19:05.

Kniha kouzel, která změnila osud tří sester
Vše začíná návratem tří sester do rodinného domu v San Franciscu a nálezem prastaré knihy kouzel. Když přečtou jedno z jejích zaklínadel, probudí v sobě dávno ukryté nadpřirozené schopnosti, které se v jejich rodě dědí po generace. Prue (Shannen Doherty) získá schopnost telekineze, Piper (Holly Marie Combs) umí zastavit čas a Phoebe (Alyssa Milano) získává dar předpovídat budoucnost. Z obyčejných životních starostí se tak rázem stává nebezpečný boj s démony, temnými silami i vlastním osudem.

Seriál Čarodějky (foto: Copyright: © Spelling Television Inc. A CBS Company. All Rights Reserved)
Od odvážné vize k nejsledovanějšímu debutu stanice
Jedním z hlavních cílů tvůrců bylo navázat na rostoucí popularitu televizní fantasy a překonat úspěch seriálu „Buffy, přemožitelka upírů“. Za vznikem projektu stála scenáristka a producentka Constance M. Burge. Ta původně pracovala s námětem o třech kamarádkách, které jsou čarodějkami. Po konzultaci s producentem E. Duke Vincentem se však příběh proměnil v koncept tří sester. Seriál měl premiéru v roce 1998 na americké televizní stanici, zaměřené především na mladé publikum. Úvodní epizodu sledovalo 7,7 milionu diváků, což z ní tehdy učinilo nejsledovanější debut v historii této stanice. Během osmi řad pak vzniklo celkem 178 epizod.

Inspirace pro novou generaci seriálů o čarodějkách
Seriál „Čarodějky“ se postupně stal popkulturním fenoménem přelomu tisíciletí. Inspiroval vznik knih, komiksů, soundtracků, her, magazínů, a jeho postavy se objevovaly nebo byly zmiňovány v dalších filmových a televizních projektech. Na seriál odkazuje například seriál „American Horror Story: Coven“. Mimo jiné také inspiroval vznik dalších projektů s podobnou tematikou, jako jsou „Čarodějky z East Endu“ nebo „Tajemství kruhu“. Trvalá popularita seriálu vedla dokonce v roce 2018 k uvedení nové adaptace se stejnojmeným názvem, která příběh představila v moderním pojetí.

Magie, která si podmanila i televizní kritiky
Popularitu a společenský dopad seriálu dokládají četné nominace a ocenění. Seriál byl nominován na Saturn Awards udělované Akademií science fiction, fantasy a hororových filmů, například v kategoriích nejlepší televizní seriál v tomto žánru a nejlepší televizní herečka, na niž byla nominována Shannen Doherty. V roce 1999 získal dvě ocenění ASCAP za hudbu ve filmu a televizi, v kategorii nejlepší hudba k televiznímu seriálu. Seriál byl rovněž nominován na Teen Choice Awards a na TV Guide Award v kategorii oblíbený sci-fi/fantasy seriál.

„Čarodějky“ na FilmBoxu
Kultovní seriál „Čarodějky“ míří 7. dubna 2026 na FilmBox, kde divákům každý všední den nabídne dvě po sobě jdoucí epizody (v 18:10 a 19:05) plné magie, napětí a ikonických momentů, díky nimž se stal televizním fenoménem.

zdroj: SPI / FilmBox

