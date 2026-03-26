Velikonoce 2026 ve vysílání STVR: Tradice, dokumenty i premiéry
Slovenská televize a rozhlas (STVR) připravila na velikonoční svátky 2026 pestrý program. Diváky čekají přímé přenosy z Vatikánu, premiérové dokumenty, televizní premiéry, koncertní záznamy i tematické zpravodajství.
Jednotka
Velikonoční vysílání Jednotky začne už na Palmovou neděli 29. března přímým přenosem Slavnostní mše svaté z Vatikánu. Hlavní sváteční dny od 3. do 6. dubna budou patřit kombinaci duchovních přenosů, premiér a rodinných titulů.
Na Velký pátek 3. dubna v 10:00 odvysílá Jednotka přímý přenos ze Služeb Božích z evangelického kostela v Banské Bystrici. Po něm uvede titul Volejte mě František. Odpoledne bude patřit rodinnému publiku v podobě pohádky Pohádky bratrů Grimmů: Malá mořská panna a filmu Bella a Sebastián.
V premiéře uvede Jednotka první části osmidílného zpracování románu Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo. Příběh legendární pomsty ožije ve vizuálně velkolepé adaptaci. Minisérie od oscarového režiséra Billie Augusta představuje elegantní a výpravné zpracování silného dobového dramatu o morálce a spravedlnosti as hvězdným obsazením. V hlavních rolích se představí Sam Claflin a Jeremy Irons. Ve 20:30 se diváci mohou těšit na premiéru historického životopisného dramatu Příběh Leviho Strausse, které zprostředkuje cestu od chudého imigranta ke světové ikoně v kvalitní evropské produkci.
V sobotu 4. dubna pokračuje sváteční program tituly Tisíc a jedna noc, Nejkrásnější pohádky: Třasořítka a filmem Cartouche. V premiéře odvysílá Jednotka další části Hrabě Monte Christo. Večerní primetime ve 20:30 bude patřit velikonočnímu vydání pořadu "Záhady tela" (Záhady těla), po kterém následuje talkšou Petra Marcina "Neskoro večer" (Pozdě večer).
Na Velikonoční neděli 5. dubna v 10:15 odvysílá Jednotka přímý přenos Velikonoční mše svaté s papežským požehnáním Urbi et Orbi z Vatikánu. V programu budou pokračovat Tisíc a jedna noc, Pohádky bratrů Grimmů a titul Sladké starosti. V premiéře budou uvedena další pokračování Hrabě Monte Christo. Ve 20:30 pokračuje mě Jednotce další finálový souboj znalostí v Duelu šampionů a ve 21:35 komediální klasika Veselé Velikonoce.
Humorně laděné velikonoční pondělí 6. dubna přinese na Jednotce během dne nestárnoucí klasiky Páni kluci, Falešný princ, Pohádky bratří Grimmů: Princezna Mahulena a Husí princezna a film Ztracená dolina. V premiéře budou odvysílány závěrečné části Hrabě Monte Christo. Večer ve 20:30 uvede Jednotka film "Pásla kone na betóne" a ve 21:50 jeho pokračování "... kone na betóne".
Dvojka
Dvojka nabídne během Velikonoc kombinaci duchovních přenosů, premiérových dokumentů, koncertů a filmových titulů.
Ve čtvrtek 2. dubna ve 20:10 uvede Dvojka premiéru velikonoční epizody talk show Kafedrála, v níž moderátor Štefan Chrappa přivítá Hildu Gulyas, sopranistku, organistku a laureátku prestižního ocenění Konference biskupů Slovenska liturgické hudby. Ve 20:40 následuje premiérový výpravný dokument Grand Tour - Objevování Itálie, který diváky vezme prostřednictvím uměleckých děl na vizuálně podmanivou cestu po nejobdivovanějších italských městech a regionech - od Říma, Milána či Florencie až po Alpy, Pompeje a Benátky. Ve 22:05 se diváci mohou těšit na premiéru dokumentu Co s Péťou?, uvedeného u příležitosti Mezinárodního dne autismu. Film přináší intimní portrét otce, který po smrti manželky sám vychovává syna s poruchou autistického spektra, a zároveň otevírá téma fungování sociálního systému i každodenní reality rodin s autistickým dítětem.
Na Velký pátek 3. dubna ve 20:10 uvede Dvojka premiérový televizní záznam představení "SĽUK Pašie". Dílo v režii Martina Ťapáka propojuje symboliku zápasu života a smrti v přírodě s novozákonním příběhem ukřižování Krista a patří k výrazným uměleckým zpracováním velikonočního tématu. Ve 21:15 přinese Dvojka přímý přenos Křížové cesty z Kolosea a ve 22:35 odvysílá oceňované dánské drama Babettina hostina, která získala Oscara za nejlepší cizojazyčný film a dodnes patří mezi výjimečné duchovně laděné snímky o lidských rozhodnutích, oběti a síle společenství.
V sobotu 4. dubna ve 20:10 nabídne Dvojka premiéru dokumentu Patrick a velryba. Příběh sleduje muže, který zasvětil život výzkumu vorvaňů obrovských a jeho výjimečná setkání s velrybou jménem Dolores, které zásadně ovlivnily jeho životní směřování. Ve 21:25 následuje film Přátelé navždy, příběh úspěšného podnikatele, který se po letech vrací ve vzpomínkách do dětství ak přátelství s domorodým chlapcem a pelikánem, kterého spolu vychovávali.
Velikonoční neděle 5. dubna ve 20:10 přinese na Dvojce premiéru nového slovenského přírodopisného dokumentu Příběhy z Kopaneckých luk. Film přibližuje unikátní louky ve Slovenském ráji, které díky tradičnímu ručnímu sečení dosáhly mimořádné druhové rozmanitosti a patří k přírodním unikátům světového významu. Dvojka nabídne i výpravný film Legenda o létajícím Cypriánovi o zbojníkovi, který se dal na pokání a stal se z něj legendami opředený mnich Cyprián z Červeného Kláštera.
Velikonoční pondělí 6. dubna ve 20:00 bude patřit na Dvojce speciálnímu vydání pořadu Lov slov, ve kterém si tentokrát zasoutěží Juraj Bača, Andy Kraus a Bystrík a výtěžek poputuje na charitativní účely. Ve 20:40 odvysílá Dvojka premiérový koncertní záznam Peter Nagy 65, zachycující vystoupení z pražské Lucerny u příležitosti jeho jubilea a 40 let na hudební scéně. Ve 21:55 následuje premiéra Il Divo: Timeless - koncert v Japonsku, záznam velkolepého vystoupení mezinárodního vokálního kvarteta na tokijském stadionu Budokan s klasickým i populárním repertoárem.
V úterý 7. dubna ve 20:10 uvede Dvojka za sebou dokumentární portréty jedné z nejvýraznějších osobností česko-slovenské hudební scény Nebe peklo Lucie a Lucie Bílá 011, které sledují její uměleckou dráhu i osobní zápasy. Ve 22:45 následuje premiéra koncertu Klasický koncert Eurovize - Symfonický orchestr WDR, uvedená u příležitosti výročí úmrtí skladatele Igora Stravinského.
Během dopoledne od 3. do 5. dubna vždy v 10:30 se na obrazovky Dvojky vrátí kultovní seriál Sandokan v nové zdigitalizované verzi, vždy ve dvou dílech za sebou. Dobrodružný příběh piráta, který bojuje proti utiskovatelům své země a zároveň prožívá romantický vztah s Mariannou, patří k titulům, na kterých vyrostla nejedna generace diváků a letos si připomíná 40 let od svého prvního uvedení v italské televizi.
zdroj: STVR