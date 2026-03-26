Na JOJ play startuje Iná liga: Zábavná show z vesnic

Tribuna, šatna, bufet i derby, které má vlastní život. "Iná liga" přináší na JOJ play fotbal z prostředí, kde si nehraje pro reflektory, ale pro lidi, emoce a komunitu. Nový formát ukáže slovenský fotbal z perspektivy, která je divákům blízká a na obrazovkách stále vzácná.
Show od 11. dubna následně nabídne v lineárním vysílání TV JOJ.
Nedívá se jen na zápasový výsledek, ale na celý svět kolem něj. Od hráčů a trenérů až po fanoušky, šatny, bufety a místní derby, které mají vlastní atmosféru i vlastní pravidla.
Iná liga potěší zejména uživatele služby Premium. Nové epizody budou přibývat každou středu. Následně se projekt dostane i do televizního vysílání TV JOJ.
JOJka tímto krokem dále rozšiřuje svoji fotbalovou nabídku. Vedle prestižních zápasů Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA a blížících se MS ve fotbale v Kanadě, USA a Mexiku, na které vlastní vysílací práva, přináší nyní fotbal ze „zeleného trávníku“ v jeho nejautentičtější a nejlidštější podobě.
Start s populárními tvářemi
Rozběh projektu není tichý ani nenápadný. Úvodní epizoda přinese dění hned ze dvou setkání. Pozornost upoutá derby v Palárikově, kde nebudou chybět ani známé televizní tváře.
První epizoda zároveň nabídne i dění z dalšího zápasu: FK Lázně Sliač vs. TJ Dudince.
Projekt přitom nestojí jen na jednom jménu. V Iné lize jsou i další známé tváře - bývalí fotbaloví reprezentanti Ladislav Molnár, Erik Jendrišek, ale také Barbora Bušovská a Pavol Poljovka, kteří do formátu přinášejí kombinaci zkušeného reportérského nadhledu a přirozeného humoru.
Iná liga ukáže, že fotbal není jen o velkých stadionech, profesionálních soutěžích a milionových právech. Často vzniká tam, kde se po zápase ještě dlouho stojí u bufetu, kde se všichni navzájem znají a kde jsou emoce spontánní, nefalšované ao to silnější.
zdroj: JOJ