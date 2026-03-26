TN live SK s novým pořadem pro fanoušky Formule 1

Zpravodajská platforma TN live televize Markíza rozšiřuje svoji nabídku o nový pořad zaměřený na sportovní publikum. Tentokrát si přijdou na své zejména fanoušci královny motorsportu.
Online zpravodajská platforma TN live přichází s novým pořadem Na gride s Rišem Gondem, který nabídne divákům jedinečný pohled na dění před každou Velkou cenou Formule 1. Moderátorka Soňa Kolcunová spolu se závodníkem Richardem Gondem přinesou každý čtvrtek v podvečer prognózy, očekávání i klíčové faktory nad. První epizoda bude odvysílána ve čtvrtek 26. března v 18:15. na TN live.
Od svého vzniku dává TN live výrazný prostor i sportovním tématům, což potvrzuje i zařazení dalšího specializovaného pořadu věnovaného jednomu z nejpopulárnějších sportů současnosti - královny motorsportu, Formule 1. Novinka zároveň rozšiřuje portfolio sportovních pořadů TN live, do kterého patří i formáty Mixzóna, Bavme.
Relace Na gridu s Rišem Gondem se odlišuje od tradičních formátů o Formuli 1 tím, že se nezaměřuje primárně na analýzu uplynulého závodu, ale na prognózy nadcházející Velké ceny. Diváci se tak mohou těšit na diskuse o charakteru okruhů, nástrahách počasí, týmových strategiích, výběru pneumatik či dalších faktorech, které mohou ovlivnit výsledek závodu. Fanoušci „efjedničky“ se mohou těšit i na několik monotematických speciálů pořadu v týdnech, kdy se žádná Velká cena jezdit nebude.
Ve vybraných epizodách doplní Soňu Kolcunovou a Richarda Gondu i další známé tváře - moderátor TN live a bývalý sportovní redaktor TV Markíza Daniel Očenáš, jakož i uznávaný fotograf Formule 1 Martin Trenkler.
Relace Na gridu s Rišem Gondem bude mít premiéru vždy ve čtvrtek v 18:15. před závodním víkendem Formule 1. Následně bude v plné délce dostupná i na platformě Voyo a ve formě audio i na všech relevantních podcastových platformách.
zdroj: Markíza