Čtvrtek, 26. března 2026, svátek má Emanuel

TN live SK s novým pořadem pro fanoušky Formule 1

Zpravodajská platforma TN live televize Markíza rozšiřuje svoji nabídku o nový pořad zaměřený na sportovní publikum. Tentokrát si přijdou na své zejména fanoušci královny motorsportu.

Online zpravodajská platforma TN live přichází s novým pořadem Na gride s Rišem Gondem, který nabídne divákům jedinečný pohled na dění před každou Velkou cenou Formule 1. Moderátorka Soňa Kolcunová spolu se závodníkem Richardem Gondem přinesou každý čtvrtek v podvečer prognózy, očekávání i klíčové faktory nad. První epizoda bude odvysílána ve čtvrtek 26. března v 18:15. na TN live.

Relace Na gridu s Rišem Gondem (foto: TV Markíza)
▲ Relace Na gridu s Rišem Gondem (foto: TV Markíza)

Od svého vzniku dává TN live výrazný prostor i sportovním tématům, což potvrzuje i zařazení dalšího specializovaného pořadu věnovaného jednomu z nejpopulárnějších sportů současnosti - královny motorsportu, Formule 1. Novinka zároveň rozšiřuje portfolio sportovních pořadů TN live, do kterého patří i formáty Mixzóna, Bavme.

Relace Na gridu s Rišem Gondem se odlišuje od tradičních formátů o Formuli 1 tím, že se nezaměřuje primárně na analýzu uplynulého závodu, ale na prognózy nadcházející Velké ceny. Diváci se tak mohou těšit na diskuse o charakteru okruhů, nástrahách počasí, týmových strategiích, výběru pneumatik či dalších faktorech, které mohou ovlivnit výsledek závodu. Fanoušci „efjedničky“ se mohou těšit i na několik monotematických speciálů pořadu v týdnech, kdy se žádná Velká cena jezdit nebude.

Ve vybraných epizodách doplní Soňu Kolcunovou a Richarda Gondu i další známé tváře - moderátor TN live a bývalý sportovní redaktor TV Markíza Daniel Očenáš, jakož i uznávaný fotograf Formule 1 Martin Trenkler.

Relace Na gridu s Rišem Gondem bude mít premiéru vždy ve čtvrtek v 18:15. před závodním víkendem Formule 1. Následně bude v plné délce dostupná i na platformě Voyo a ve formě audio i na všech relevantních podcastových platformách.

zdroj: Markíza

Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV
Ruská NTV Plus Vostok se přestěhovala na Jamal 402
Ruská NTV Plus Vostok se přestěhovala na Jamal 402

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 22:30 Zprávy v českém znakovém jazyce
22:45 999 zapomenutých dívek
23:45 Stonehenge: Skrytá pravda
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (47)
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (15)
23:05 Kriminálka Vegas II (3)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (54)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Zítra to roztočíme, drahoušku...!
22:20 Kriminálka Staré Město (7)
23:30 Profesionálové 3 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (9, 10)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Láska je najlepšia terapia
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Neviditeľní démoni
21:50 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:05 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (10)
21:50 Muž na radnici (11/11)
23:20 Medicopter 117 (44)

