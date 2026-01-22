Quantcast
Čtvrtek, 22. ledna 2026

Televize a streaming nejsou soupeři

Čeští diváci dnes nevnímají televizi a streamovací služby jako oddělené platformy, ale jako dvě části obsahu, mezi nimiž se přirozeně pohybují. Podle výzkumu atmedia index, který realizovala společnost Atmedia zastupující na českém trhu 20 tematických TV stanic, Češi přepínají mezi televizními stanicemi a streamovacími službami podle nálady, typu pořadu i původu obsahu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Češi hledají lokální obsah v televizi, zahraniční zejména na streamu (foto: Atmedia)
Zatímco televizi vyhledávají především kvůli lokální tvorbě a aktuálnosti, streaming volí kvůli mezinárodní produkci, exkluzivním titulům i flexibilitě sledování.

Zatímco ještě před několika lety se tyto dva světy zdály jako konkurenční, dnes je zřejmé, že realita je mnohem pestřejší,“ uvádí Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia, která pravidelně realizuje výzkum atmedia index zaměřující se na využívání placené TV a placených VoD služeb i mediální chování českých diváků.

Data z výzkumu atmedia index ukazují, že diváků věrných pouze jedné platformě je v české populaci minimum. 42 % Čechů sleduje televizní stanice a streamovací služby stejně často a 45 % dává přednost televizi, ale postupně si nachází cestu i k placeným VoD službám. Těch, kteří si televizi zapnou málokdy a sledují převážně streamovací služby, je pouze 12 %. Podle Michaely Surákové čeští diváci často ani nevnímají, zda sledují televizní stanici, nebo streamovací službu. „Zkrátka si chtějí pustit to, co je zajímá. To však neznamená, že televizi a streaming využívají stejně. Na každou z těchto platforem chodí často z jiného důvodu a za jiným typem obsahu.“


obrázek

▲ Obr č. 2 - TOP pořady, které diváci sledují (foto: Atmedia)

Za lokálním obsahem zejména na televizní stanice

Velmi jasně je to vidět na preferenci původu obsahu. „Pokud to zjednodušíme, tak za lokálním obsahem jdou diváci zejména na televizní stanice, zatímco za zahraničním obsahem na streamovací služby,“ popisuje Michaela Suráková. Převážně český a slovenský obsah totiž sleduje v televizi 39 % diváků, zatímco především zahraniční tituly preferuje jen 10 % z nich. Na streamovacích službách je situace opačná - zahraniční tvorbu upřednostňuje 38 % uživatelů, zatímco zejména lokální obsah vyhledává pouze 15 % z nich. Přibližně polovina diváků na obou platformách však uvádí, že sleduje lokální i zahraniční pořady stejně často, nebo původ obsahu neřeší.

Exkluzivní obsah hledají diváci spíše na streamu

Podobná situace je i u exkluzivních pořadů, tedy například pořadů vlastní tvorby, které jsou dostupné pouze na konkrétní platformě. „Tento typ obsahu vyhledávají diváci spíše na streamovacích službách než televizních stanicích,“ tvrdí Michaela Suráková. Převážně exkluzivní pořady sleduje konkrétně 25 % uživatelů placených VoD služeb, zatímco běžně dostupný obsah preferuje 30 % z nich a zbylých 45 % sleduje oba typy pořadů přibližně stejně, případně to neřeší. U televizních diváků je zájem o exkluzivní pořady nižší - převážně je sleduje jen 13 % z nich, naopak 43 % sleduje hlavně běžně dostupný obsah a 44 % sleduje oba typy pořadů stejně, nebo se tímto rozlišováním vůbec nezabývá.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Češi hledají exkluzivní pořady zejména na streamu, ale i v televizi (foto: Atmedia)

Filmy a seriály jsou volbou číslo jedna na obou platformách

Přes všechny rozdíly se televizní i streamovací publikum shoduje v tom, co sleduje nejraději - na obou platformách jsou jednoznačnou obsahovou volbou číslo jedna filmy a seriály. Filmy sleduje konkrétně 58 % televizních diváků a 75 % uživatelů streamovacích služeb, seriály pak 50 % televizních diváků a 72 % uživatelů placených VoD služeb. Z hlediska žánrů vedou napříč platformami komedie a kriminálky, následované akčními pořady, detektivkami a zábavnými pořady.



Vedle filmů a seriálů míří diváci na televizní stanice také kvůli zpravodajství, které sleduje 48 % diváků. „Televize si stále udržuje silnou pozici v obsahu, který stojí na aktuálnosti či společném prožitku,“ upozorňuje Michaela Suráková s tím, že do této skupiny patří také tradičně oblíbené sportovní přenosy, dokumenty nebo zábavné pořady. Streamovací služby naopak zaznamenávají vedle filmů a seriálů velký zájem o dokumentární tvorbu, kterou sleduje 37 % jejich uživatelů. Významnou část publika oslovují také zábavné pořady typu reality show.


obrázek

▲ Obr č. 4 - TOP pořady, které diváci sledují (foto: Atmedia)

Dvě platformy, jeden divák

Výsledky výzkumu atmedia index ukazují, že čeští diváci sledují jak televizní stanice, tak streamovací služby, přičemž na každé platformě hledají jiný typ obsahu. Televize pro ně zůstává místem, kde najdou prověřenou lokální tvorbu, aktuálnost, přehled o dění i silné divácké momenty, zatímco streaming nabízí především širokou paletu mezinárodní produkce, originálních titulů a možnost sledovat obsah flexibilně, kdykoliv a kdekoliv. Oba světy tak fungují vedle sebe a vzájemně se doplňují, což divákům umožňuje využívat každou platformu podle toho, jaký obsah právě hledají.

(Atmedia)

redakce

