Klesá zájem o DVB-T2, kabel i satelit. I starší sledují videa z internetu

Tradiční televizní platformy ztrácejí diváky. A to jak bezplatná DVB-T2, tak i placené služby přes kabel i satelit. Naopak výrazně roste sledování video obsahu z internetu, a to včetně diváků ve věku 65+.
Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti NMS Market Research, která provedla výzkum na reprezentativním vzorku 1544 respondentů ve věku od 15 do 79 let. Sběr dat proběhl mezi 10. až 17. září 2025.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT platformy Magenta TV. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Zajímavostí je, že i v demografické skupině lidí ve věku 65+ není DVB-T2 dominantním zdrojem sledování. Na klasickou pozemní anténu je v této skupině odkázáno jen pětina diváků (20 procent). Očekává se, že tento podíl bude dále klesat.
Analýza společnosti dále ukázala, že 72 procent diváků využívá internet ke sledování videoobsahu, přičemž už pro 43 % je dokonce hlavním zdrojem. Výhradně přes internet sleduje videoobsah 32 % diváků, zatímco výlučně přes DVB-T2 sleduje vysílání jen 10 % uživatelů. Celkově 47 % všech sledovaných pořadů na hlavní obrazovce pochází z internetu (IPTV, VOD nebo HbbTV). To je nárůst o 12 procentních bodů oproti roku 2023.
Za růstem sledování přes internet stojí především platformy typu OTT a IPTV. Podíl IPTV jako hlavního zdroje videoobsahu vzrostl o 6 procentních bodů z 18 na 24 %. Službu IPTV nyní využívá 52 procent diváků, což je o 10 procentních bodů více než v porovnávaném roce - tedy 2023.
Tradiční platformy klesajíUvedený průzkum ukázal, že rostou internetové zdroje a tradiční způsoby příjmu televizního signálu zaznamenávají pokles. Sledování programů přes pozemní anténu v rámci DVB-T2 kleslo od roku 2023 o sedm procentních bodů na 36 procent, kabelová a satelitní televize poklesla o 6 procentních bodů na 33 %.
OTT a IPTV motorem růstuSport, zpravodajství a hraná tvorba - zejména české seriály a zahraniční filmy - to nejvíce láká televizní diváky a za poslední dva roky se diváci posunuly směrem k internetovým zdrojům a to na platformy typu OTT a IPTV na straně jedné a VOD služeb (streamovací platformy) na straně druhé.
