Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 6. listopadu 2025, svátek má Liběna

Klesá zájem o DVB-T2, kabel i satelit. I starší sledují videa z internetu

DNES! | Tisk | komentáře

Tradiční televizní platformy ztrácejí diváky. A to jak bezplatná DVB-T2, tak i placené služby přes kabel i satelit. Naopak výrazně roste sledování video obsahu z internetu, a to včetně diváků ve věku 65+.

Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti NMS Market Research, která provedla výzkum na reprezentativním vzorku 1544 respondentů ve věku od 15 do 79 let. Sběr dat proběhl mezi 10. až 17. září 2025.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Příjem OTT platformy Magenta TV. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)

Tradiční platformy klesají

Uvedený průzkum ukázal, že rostou internetové zdroje a tradiční způsoby příjmu televizního signálu zaznamenávají pokles. Sledování programů přes pozemní anténu v rámci DVB-T2 kleslo od roku 2023 o sedm procentních bodů na 36 procent, kabelová a satelitní televize poklesla o 6 procentních bodů na 33 %.

Zajímavostí je, že i v demografické skupině lidí ve věku 65+ není DVB-T2 dominantním zdrojem sledování. Na klasickou pozemní anténu je v této skupině odkázáno jen pětina diváků (20 procent). Očekává se, že tento podíl bude dále klesat.

OTT a IPTV motorem růstu

Sport, zpravodajství a hraná tvorba - zejména české seriály a zahraniční filmy - to nejvíce láká televizní diváky a za poslední dva roky se diváci posunuly směrem k internetovým zdrojům a to na platformy typu OTT a IPTV na straně jedné a VOD služeb (streamovací platformy) na straně druhé.



Analýza společnosti dále ukázala, že 72 procent diváků využívá internet ke sledování videoobsahu, přičemž už pro 43 % je dokonce hlavním zdrojem. Výhradně přes internet sleduje videoobsah 32 % diváků, zatímco výlučně přes DVB-T2 sleduje vysílání jen 10 % uživatelů. Celkově 47 % všech sledovaných pořadů na hlavní obrazovce pochází z internetu (IPTV, VOD nebo HbbTV). To je nárůst o 12 procentních bodů oproti roku 2023.

Za růstem sledování přes internet stojí především platformy typu OTT a IPTV. Podíl IPTV jako hlavního zdroje videoobsahu vzrostl o 6 procentních bodů z 18 na 24 %. Službu IPTV nyní využívá 52 procent diváků, což je o 10 procentních bodů více než v porovnávaném roce - tedy 2023.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio
WBD: Olympiáda pro všechny předplatitele a nové studio

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová II
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Západní Sumatra
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (5/10)
21:30 Ezoterické Česko (1/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (21)
21:45 Comeback
22:20 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (22)
21:35 Inkognito
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Pod jezevčí skálou
21:50 Labyrint 2 (2)
23:05 Labyrint 2 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Grécku
22:05 Sestrička Lea II (2/8)
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Chýbanie
22:00 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (6)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (25)
22:05 30 případů majora Zemana (26)
23:55 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook