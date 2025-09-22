Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky

Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestrikyDNES! | Tisk | komentáře
Televizní sledovanost v České republice je tvořena dvěma výraznými trendy. Ceny za placenou TV (pay-tv) dál rostou, přesto zájem o tyto služby roste. Na druhou stranu část diváků zůstává věrná bezplatnému pozemnímu vysílání, které si u nás dlouhodobě drží silnou pozici. Vyplývá to z výzkumu atmedia index za první polovinu letošního roku. Pravidelně ho realizuje společnost Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 20 tematických TV stanic.
▲ Obr č. 1 - Placená TV zdražuje, část diváků zůstává u terestriky. (foto: Atmedia)
Průměrná měsíční částka, kterou diváci vydávají za služby satelitních, kabelových nebo IPTV operátorů, vzrostla v první polovině letošního roku na 430 Kč, což představuje meziroční nárůst o 9 %. „Výraznější růst cen začal v loňském roce, kdy byla poprvé překročena hranice 400 Kč. Předtím se měsíční částka za placenou TV držela poměrně dlouho okolo 390 Kč,“ upozorňuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia.
Navzdory rostoucím cenám zájem o placenou TV neklesá - právě naopak. Největší nárůst přitom zaznamenává IPTV. „
▲ Obr č. 2 - Placená TV zdražuje, část diváků zůstává u terestriky. (foto: Atmedia)
Pokud by se však rozhodli placenou TV využívat, byli by ochotni platit částku v rozmezí od 100 do 400 Kč měsíčně. „
Podíl diváků, kteří využívají IPTV nebo kabelovou TV jako hlavní platformu pro příjem televizního vysílání, již překročil 50 %,“ přibližuje Michaela Suráková. Rostoucí zájem o IPTV souvisí s tím, že stále více domácností má televizor připojený k internetu, což divákům umožňuje využívat nové možnosti sledování obsahu. Mezi hlavní důvody, proč diváci využívají služeb operátorů placené TV, patří možnost zpětného sledování pořadů, přetáčení reklamy, sledování televizních stanic na více zařízeních nebo přístup ke stanicím, které nejsou dostupné v rámci bezplatného pozemního vysílání.
Kolik jsou diváci ochotni platit? Optimální cena je 150 Kč měsíčněPřestože IPTV je dnes dominantní platformou, část české populace stále využívá pouze bezplatné pozemní vysílání, které má v Česku dlouhodobě silnou pozici. „
Hlavním důvodem je dostatečná nabídka televizních stanic v terestrických multiplexech - diváci si mohou vybírat mezi desítkami stanic různých žánrů,“ vysvětluje Michaela Suráková s tím, že někteří diváci proto nemají motivaci za televizní obsah platit. Konkrétně 29 % z těchto diváků nechce za placenou TV utrácet vůbec a 19 % považuje placenou TV za příliš drahou.
Jde o tzv. širší pásmo cenové přijatelnosti, přičemž jeho rozmezí jsme určili na základě výzkumu atmedia index za první polovinu letošního roku,“ popisuje Michaela Suráková. Optimální cenový bod se podle ní pohybuje na úrovni 150 Kč měsíčně. Za tuto částku by diváci očekávali přístup ke službě, která nabízí více než 100 televizních stanic, z nichž alespoň 70 je v HD kvalitě, možnost zpětného sledování a nahrávání pořadů či možnost sledování video obsahu na čtyřech zařízeních současně.
atmedia indexVýzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4 051 respondentů z Českého národního panelu (internetová populace ve věku 15-69 let). Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za první až druhé čtvrtletí roku 2025 (3.-18. 4. 2025, 1.-13. 7. 2025). Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do dvou zkoumaných oblastí: (1) využívání placené a neplacené televize, (2) využívání placených videí na vyžádání (VoD).
