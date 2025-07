Televizní vysílání či video obsah většina sleduje večer

DNES!

Výsledky hlasování

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Kdy nejčastěji sledujete televizi / video obsah? (foto: parabola.cz)



Zhodnocení hlasování

Nová anketní otázka

Většina diváků sleduje televizní pořady či video obsah večer. Vyplývá to z výsledků hlasování čtenářů webu parabola.cz v nedávno uzavřeném hlasování.Čtenářů jsme se tentokrát ptali, v jakém období dne sledují televizní programy, pořady a video obsah. Většina hlasujících (63,2 %) uvedla, že se televizní obrazovce věnují ve večerních hodinách.Ostatní nabízené varianty získaly vcelku podle očekávání mnohem menší počet hlasů. Odpoledne sleduje televizní pořady 10,8 procenta respondentů, v ranních hodinách či dopoledne 8,8 procenta hlasujících. Pouze 4,8 procenta čtenářů uvedlo, že sledují pořady v nočních hodinách.Dalších 12,3 procenta čtenářů uvedlo, že nesledují televizní vysílání či obsah na vyžádání.Anketa probíhala od 15. června do 13. července 2025 a průzkumu se zúčastnilo 351 čtenářů.Uvedená anketa potvrdila, že klíčový čas pro televizní obrazovku a to jak pro lineární vysílání, tak i obsah na vyžádání patří večerní hodiny. Proto programové schéma klasických televizních stanic je přizpůsobené právě tomuto období, kdy vysílatelé nabízejí ten nejatraktivnější obsah. Pro komerční televize je to také období, kdy mohou s televizní reklamou v atraktivních titulech oslovit největší skupinu diváků.Po uzavření hlasování jsme pro čtenáře webu parabola.cz připravili další možnost k vyjádření. Tentokrát nás zajímá, kde žijete. Zda v Česku, na Slovensku či v zahraničí a v jaké oblasti (hlavní / krajské město, menší město či venkov). Hlasovat můžete na titulní stránce parabola.cz v levém sloupci. Těšíme se na vaše hlasy.redakce