V hlavní roli televizor: velká obrazovka doma stále slouží hlavně ke sledování TV obsahu

▲ Obr č. 1 - Kolik Čechů má doma televizi a kolik času u ní denně tráví



Televizor se díky připojení k internetu stává multimediálním centrem domácnosti, a přestože roste jeho využívání ke sledování VoD služeb, YouTube či hraní her, zůstává dominantní aktivitou napříč všemi věkovými skupinami sledování klasické televize. Vyplývá to z oficiálních dat o televizní sledovanosti, která přibližuje společnost Atmedia, obchodní zastupitelství tematických televizních stanic na českém trhu.Čeští televizní diváci ve věku 15+ trávili v roce 2024 před televizními obrazovkami v průměru 4 hodiny a 10 minut denně. „,“ zdůrazňuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia. Podle oficiálního měření televizní sledovanosti tvoří právě sledování televizních stanic 87 % celkového času stráveného u televizoru, tedy 3 hodiny a 36 minut denně. Zbývajících 13 % (33 minut) připadá na tzv. ostatní aktivity, kam patří například sledování YouTube a placených VoD služeb, poslech hudby, rádia nebo podcastů, ale také zrcadlení obrazu z mobilního telefonu či tabletu, prohlížení internetových stránek a hraní her. 1) Televizor má 9 z 10 českých domácností - konkrétně 87 %. 2)Využívání televizoru k jiným aktivitám je v posledních letech na vzestupu napříč všemi věkovými skupinami televizních diváků. Oproti roku 2020 se čas věnovaný těmto činnostem zvýšil v kategorii 15+ o 53 %, tedy o 12 minut denně. U některých věkových skupin je tento nárůst ještě výraznější - například u diváků ve věku 25-34 let to je o 74 %, u diváků ve věku 35-44 let dokonce o 85 %. 3)Nejvíce času věnují ostatním aktivitám na televizoru právě mladší věkové skupiny. Například diváci ve věku 25-34 let jim věnují 54 minut denně, což představuje 34 % jejich celkového času před televizními obrazovkami. Dvě třetiny času - konkrétně 1 hodinu a 44 minut denně - však stále patří sledování televizních stanic. Podobně je tomu i u diváků ve věku 35-44 let, kteří sledují televizní stanice v průměru 2 hodiny a 20 minut denně (73 %), zatímco na ostatní činnosti připadá 53 minut (27 %). 4)S přibývajícím věkem se podíl času tráveného sledováním televizních stanic ještě zvyšuje. U diváků ve věku 45-54 let tvoří jiné aktivity 15 % času před televizními obrazovkami, u diváků ve věku 55+ dokonce pouhých 6 %. 5) „,“ upozorňuje Michaela Suráková a dodává: „.“Rostoucí využívání televizoru k jiným činnostem souvisí s technologickým vývojem - konkrétně nárůstem počtu televizorů s internetem. Zatímco v roce 2020 mělo televizor připojený k internetu 35 % televizních domácností, v loňském roce to bylo již 57 %. 6) „,“ konstatuje Michaela Suráková s tím, že i přes tyto nové možnosti zůstává sledování televizních stanic primární aktivitou na televizoru napříč všemi věkovými kategoriemi.1) ATO - Nielsen, Živě + TS0-7, ostatní aktivity, 2024, ATS/den, CS 15+2) ATO - Nielsen, Kontinuální výzkum 20243) ATO - Nielsen, Živě + TS0-7, ostatní aktivity, 2020, 2024, ATS/den, CS 15+, 25-34, 35-444) ATO - Nielsen, Živě + TS0-7, ostatní aktivity, 2024, ATS/den, CS 25-34, 35-445) ATO - Nielsen, Živě + TS0-7, ostatní aktivity, 2024, ATS/den, CS 45-54, 55+6) ATO - Nielsen, Kontinuální výzkum, 2020, 2024(Atmedia)redakce