Anketa: Většina čtenářů neočekává po zvýšení TV/R poplatků změny

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Co očekáváte po zvýšení koncesionářských poplatků? (foto: parabola.cz)



Po mnoha letech diskusí došlo v Česku k navýšení koncesionářských televizních a rozhlasových poplatků. Co očekávají čtenáři webu parabola.cz po zvýšení poplatků?Čtenářům webu parabola.cz jsme v minulých týdnech položili otázku na aktuální téma - koncesionářské poplatky. Zajímalo nás, co si o této problematice myslí. Otázka proto zněla "".Většina hlasujících - více než dvě třetiny (67,3 %) - tentokrát měla stejný názor: po zvýšení poplatků neočekává nic nového - stejné programy a obsah. V případě České televize byl vedením slibován návrat kanálu ČT3 , pokud to finanční situace televize dovolí a zvýší se tolik diskutované poplatky. ČT3 primárně cílila na nejohroženější skupinu diváků - seniory. Cílové skupině nabízela pořady z archívu Československé televize a České televize. Projekt vznikl na začátku pandemie - v březnu 2020 a z ekonomických důvodů skončil na konci roku 2023. Podobně jako řada pořadů na ČT, omezila se investice do výroby nových pořadů, některá sportovní vysílací práva byla nabídnuta komerčním televizím. V rámci úspor se ČT rozloučila s řadou zaměstnanců.Dalších 17,6 procenta hlasující očekává, že s navýšením poplatků se do vysílání vrátí dříve zrušené pořady, což ČT také následně slíbila.Lepší finanční situace veřejnoprávního média umožní výrobu nových pořadů. To si myslí zbývajících 15,1 procenta respondentů.Ankety o koncesionářských poplatcích se zúčastnilo 391 čtenářů.Koncesionářské televizní a rozhlasové poplatky se v Česku po dlouhých jednáních a obstrukcích zvýšily. Od 1. května 2025 se televizní poplatek zvýšil ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový pak ze 45 na 55 korun. Celkově se tedy jedná o zvýšení poplatků o 25 korun měsíčně.Se zvýšením poplatků se změnila definice toho, kdo má platit poplatek. Nově se neplatí za televizní a rozhlasový přijímač, ale za zařízení schopné příjmu audiovizuálního obsahu, což znamená, že se rozšířil počet domácností, které musí nově tyto poplatky hradit. Nově se tak odvádí poplatek za mobilní telefony, tablety, notebooky či stolní počítače. Domácnost platí vždy maximálně jeden televizní a jeden rozhlasový poplatek. Došlo ke změně i v případě právnických osob. Menší firmy do 25 zaměstnanců poplatky neplatí. Větší firmy platí poplatky maximálně za 500 zaměstnanců.Po uzavření hlasování na téma koncesionářských poplatků jsme pro čtenáře webu parabola.cz připravili novou anketu - tentokrát z jiného soudku. Zajímá nás, kolik používáte způsobů příjmu televizních programů (satelit, kabel, pozemní, internet)? Jeden, dva, tři nebo čtyři? Hlasovat můžete na titulní stránce webu parabola.cz.redakce