Pětina čtenářů neplatí za pay-tv ani za streamovací služby

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Kolik celkově platíte měsíčně za pay-tv a streamovací služby? (foto: parabola.cz)



Pětina čtenářů webu parabola.cz neplatí za televizní programy ani za streamovací platformy. Vyplývá to z výsledky Ankety, která zkoumala ochotu čtenářů platit za TV či VOD služby.Na otázku "" se vyjádřilo celkem 589 respondentů. Nejvíce z nich (20,4 procenta) zvolilo možnost, že za pay-tv či streamovací služby neplatí ani korunu (euro).Druhá nejčastěji zvolená odpověď byla, že za uvedené služby platí do 200 korun (8 eur). Tuto možnost zvolilo 14,3 procenta hlasujících.Od 201 do 300 korun (8 až 12 eur) platí za televizní či video zábavu 11,2 procenta respondentů.Z tohoto mezisoučtu vyplývá, že do 300 korun (12 eur) za TV/VOD platí čtvrtina čtenářů (25,5 procenta).Další varianty nabízených odpovědí získaly pod 10 procent. Od 301 do 400 Kč (12 až 16 eur) platí 9,7 % hlasujících, dalších 9 % čtenářů od 401 do 500 korun (16 až 20 eur). Stejný počet hlasujících platí i nad 901 korun (nad 36 eur).Od 701 do 800 korun (28 až 32 eur) za pay-tv anebo VOD utrácí měsíčně 8,7 procenta čtenářů. 7,8 procenta dalších čtenářů platí od 501 do 600 korun (20 až 24 eur).6,3 procenta respondentů platí celkově za TV či VOD služby od 601 do 700 korun (24 až 28 eur).Nejméně zvolená odpověď byla částka od 801 do 900 Kč (32 až 36 eur), kterou uvedlo 3,7 procenta čtenářů.Jedna anketa byla uzavřena, aby mohla být vyhlášena nová. Tentokrát se čtenářů ptáme co si myslí o reklamních blocích v televizi a rádiu? Hlasovat můžete na titulní stránce. Anketa se nachází v levém sloupci.redakce