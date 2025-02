Krimi seriálů je v tv příliš. Diváci chtějí změnu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Co říkáte na množství krimi seriálů v televizi? (foto: parabola.cz)



Na televizní obrazovce je příliš mnoho seriálů s kriminální tematikou a diváci by uvítali i seriály jiných žánrů. Vyplývá to z výsledků hlasování čtenářů webu parabola.cz.Seriály s krimi tématikou se těší dlouhodobě velkému zájmu jak televizních diváků, tak i provozovatelů televizních stanic. Scénáristům se s ohledem na kriminální případy daří napsat poutavé příběhy, které pak generují slušnou sledovanost a broadcastery láká investovat do dalších krimi seriálů, které jsou stále víceméně sázkou na jistotu - a peoplemetry vygenerují výborná čísla sledovanosti. Proto přicházejí další a další krimi seriály a ostatní žánry jsou tak ve stínu "kriminálek". Vedle toho existují i specializované programy na krimi obsah - Prima KRIMI , Viasat True Crime, Crime+Investigations či Markíza KRIMI.V aktuálně uzavřeném hlasování většina hlasujících čtenářů (50,5 procenta) na otázku "Co říkáte na množství kriminálních seriálů v televizi?" uvedla, že by to chtělo i seriály jiných žánrů - tedy je s krimi tematikou.Zhruba 1/4 hlasujících (24,5 procenta) naopak uvedla, že v televizi je krimi seriálů dostatek a navýšení objemu tohoto žánru tedy není ani potřeba.Dalších zhruba 1/5 respondentů (20,4 procenta) se vyjádřilo, že by se na televizní obrazovce mohlo objevit ještě více krimi seriálů a takový žánr zkrátka diváky baví.Nejméně hlasujících (4,6 %) uvedlo, že na televizní obrazovce je stále málo krimi seriálů a tedy by přivítali, kdyby se provozovatelé programů tomuto žánru více věnovali.Anketa probíhala od 29. ledna do 23. února a hlasování se zúčastnilo 432 čtenářů.Po uzavření hlasování jsme pro čtenáře připravili další anketu. Tentokrát ne zcela novou. Zvolili jsme otázku, kterou jsme čtenářům položili právě před šesti lety. S ohledem na stále zmiňované změny v chování televizních diváků nás zajímá, jak se změnila situace. Zajímá nás, jak často sledujete televizní vysílání?Hlasovat můžete na titulní stránce webu parabola.cz. Anketa se nachází v levém sloupci.redakce