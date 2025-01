Čtenáři webu parabola.cz již DAB rádio vlastní a poslouchají

DNES!

Nabídka digitálního rozhlasového pozemního vysílání ve standardu DAB (DAB - Digital Audio Broadcasting) se rozšiřuje nejenom v okolních zemích ale i v Česku. Jak jsou čtenáři webu parabola.cz vybaveni na příjem DAB zjišťovala anketa.Vedle první celoplošné DAB sítě veřejnoprávního vysílatele ČRo (Český rozhlas) byla v poslední den roku 2024 spuštěna první privátní celoplošná vysílací síť C, kterou provozuje plzeňská společnost RTI cz. Více než 69 procent obyvatel České republiky si může naladit další rozhlasové programy tentokrát privátních vysílatelů.Větší programová nabídka a širší pokrytí území automaticky znamená i vyšší zájem posluchačů o DAB. Co si myslí čtenáři webu parabola.cz o digitálním rozhlasovém vysílání (DAB) jsme zjišťovali v nedávné anketě. Na otázku "Digitální pozemní vysílání (DAB) se rozšiřuje. Jak zareagujete?" odpovědělo 592 čtenářů.Nejvíce hlasujících (31,6 procenta) uvedlo, že již přijímač pro digitální rozhlasové vysílání vlastní a poslouchá. Další velmi početná skupina respondentů (28,4 %) tvrdí, že DAB neposlouchá a rozhlasové stanice přijímá jinými distribučními způsoby (například z analogového vysílání VKV/FM, satelitu, internetu, kabelové sítě a podobně).Třetí nejpočetnější skupina respondentů (15 %) si na základě rozšiřování digitálního rozhlasového vysílání pořídí DAB přijímač.14 procenta hlasujících tvrdí, že stále nejsou v oblasti pokrytí DAB multiplexu či multiplexů. Tito čtenáři mohou vycházet z dat pokrytí území jednotlivými sítěmi či na základě testu přístroje.Přenosný DAB přijímač si chce pořídit 6,8 procenta čtenářů a autorádio s DAB jen 4,2 procenta hlasujících.DAB rádio si chce pořídit 26 procenta čtenářů webu parabola.cz.Po uzavření hlasování jsme na webu parabola.cz připravili další anketní otázku. Tentokrát se našich čtenářů ptáme, co říkají na množství krimi seriálů v televizi? Je seriálů tohoto žánru stále málo nebo ne? Hlasovat můžete na titulní stránce webu parabola.cz.redakce