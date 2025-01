Dva lidé v domácnosti současně nejčastěji sledují tv vysílání

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Kolik lidí současně se u Vás běžně dívá na hlavní televizor? (foto: parabola.cz)



Kolik lidí sleduje v domácnosti televizní vysílání? To zjišťovala nedávná anketa na webu parabola.cz. Nejvíce čtenářů v hlasování uvedlo, že na televizní pořady se současně dívají dvě osoby.Nedávný průzkum webu parabola.cz provedený mezi čtenáři pátral po tom, jak se v domácnostech sleduje televizní vysílání. Jinými slovy: kolik párů očí sleduje tv. Na otázku: "Kolik lidí současně se u Vás běžně dívá na hlavní televizor?" odpovědělo 438 čtenářů.Nejvíce respondentů (41,1 %) v této anketě uvedlo, že dvě osoby nejčastěji souběžně sledují tv pořady. Sólo televizní divák v domácnosti je v případě 38,1 procenta čtenářů.Tři diváci v domácnosti sledují televizní vysílání v 11,6 procenta případech.Další nabízené varianty posbíraly pod 4 procenta. Sedm a více osob sleduje tv pořady ve 3,7 % domácností, čtyři lidí ve 3,2 procentech domácností, šest (1,6 % hlasů) a pět (0,7 % hlasů).Po uzavření výše uvedené ankety jsme pro naše čtenáře připravili další příležitost, jak se vyjádřit i k aktuální situaci v oblasti TV/R zábavy. Nedávno byl v Česku spuštěn první digitální rozhlasový multiplex pro komerční stanice. Plzeňská společnost RTI cz o Silvestra spustila svůj multiplex C (MUX C), který pokrývá většinu populace České republiky. A pokrytí hodlá rozšířit nejenom tato síť ale spustit digitální rozhlasové vysílače chtějí i další společnosti, které před rokem získaly kmitočtové příděly od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Nová otázka proto směřuje k tomu, jak zareagujete na rozšiřování pokrytí DAB vysíláním u nás?Hlasovat můžete na titulní stránce webu parabola.cz během následujících dní.Máte-li nápad na další anketní otázku, můžete ji poslat na redakční e-mail. Možná právě ta příští otázka bude založena na Vašem nápadu. Preferujeme otázky, které mají obecnější charakter a může se jich účastit více čtenářů.redakce