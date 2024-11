Atmedia: Placená TV zdražuje, Češi za ni měsíčně utrácejí 420 Kč

DNES!

Průměrná měsíční útrata Čechů za placenou TV ( pay-tv ) letos vzrostla na 419 Kč, protože hned několik operátorů přistoupilo ke zdražení služeb. Tuto cenu nyní považuje za příliš vysokou až jedna třetina televizních diváků, kteří zatím využívají výhradně bezplatné digitální pozemní vysílání.Vyplývá to z aktuálního výzkumu atmedia index, který pravidelně realizuje společnost Atmedia, jež na českém trhu obchodně zastupuje tematické TV stanice. Nově do něj společnost zahrnula i test cenové citlivosti diváků, který přináší nové poznatky.Průměrná měsíční částka, kterou TV diváci vydávají za služby operátorů placené TV, vzrostla ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o 7 % na 419 Kč měsíčně. „,“ uvádí Pavel Müller, Senior Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia s tím, že ke zdražení letos přistoupilo hned několik operátorů placené TV - například O2 TV nebo Skylink I přes zvyšování cen ovšem počet televizních diváků využívajících placenou TV v posledních letech roste. „,“ upřesňuje Pavel Müller a doplňuje, že čeští televizní diváci využívají služby operátorů placené TV hned z několika důvodů, přičemž nejčastěji uváděným je možnost zpětného sledování televizních pořadů. Důležitou roli hraje také možnost sledovat televizní pořady na více zařízeních současně nebo možnost sledovat televizní stanice, které nejsou k dispozici v bezplatném digitálním pozemním vysílání.I přes nárůst placené TV v posledních letech si stále velké množství českých televizních diváků vystačí pouze s volně šířenými TV stanicemi. „,“ upozorňuje Pavel Müller na rozšíření výzkumu atmedia index o tzv. test cenové citlivosti, který určuje optimální cenový bod, pásmo cenové přijatelnosti a částky, které již respondenti považují za příliš vysoké nebo naopak příliš nízké.A jaká je tedy podle těchto diváků optimální cena za placenou TV? „,“ prozrazuje Pavel Müller výsledky cenového testu a vysvětluje, že za tuto částku by si diváci přáli přístup ke službě, která nabízí více než 100 televizních stanic, více než 70 z nich v HD kvalitě, možnost zpětného sledování a nahrávání televizních pořadů či možnost sledování video obsahu na čtyřech zařízeních současně. „,“ popisuje Pavel Müller a doplňuje, že na cenově citlivé zákazníky se letos zaměřilo více operátorů placené TV - například nová služba Pecka.TV nebo Skylink s balíčkem TV+.(Atmedia)redakce