Anketa: Své oblíbené stanice si diváci v EPG najdou

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Ovlivňuje pořadí stanic v channel listu jakou stanici budete sledovat? (foto: parabola.cz)



Ať je pozice oblíbených televizních stanic u operátora jakákoliv, většina diváků si své stanice v seznamu stejně najde. Vyplývá to z výsledků hlasování čtenářů webu parabola.cz.Na webu parabola.cz jsme v minulých týdnech zjišťovali, zda umístění oblíbených stanic a případný přesun na nové programové pozice ovlivní to, zda je diváci budou i nadále sledovat.Čtenářům jsme položili otázku: "Většina respondentů (52,3 procent hlasujících) v anketě uvedla, že si své stanice v seznamu stejně najdou.Dalších 24,7 procent respondentů uvedlo, že sledují zejména stanice, které mají na začátku seznamu. A zbývajících 23,1 procent hlasujících uvedlo, že umístění kanálů v EPG je ve sledování ovlivňuje jen částečně.Anketa probíhala od 8. září do 9. října 2024. Průzkumu se zúčastnilo 507 čtenářů.Umístění stanic v EPG je u poskytovatelů placených televizních platforem v jejich rukou. Provozovatelé televizních stanic logicky mají zájem, aby jejich stanice byla na začátku seznamu u každého operátora. Dobrou pozicí v EPG si tak chtějí zajistit vyšší sledovanost než v případě, kdyby stanice byla někde na konci channel listu. Je ale zřejmé, že všechny stanice nemohou být na začátku seznamu programů. Lepší pozice tak mohou mít v EPG nejžádanější stanice na trhu - v Česku programy ČT, TV Nova a TV Prima, na Slovensku programy STVR, TV Markíza a TV JOJ.Po uzavření hlasování ohledně pozic stanic v EPG redakce webu parabola.cz pro své čtenáře přichystala další anketu. Tentokrát nás zajímá, jak zareagujete na situaci, kdy někteří poskytovatelé televizních a video služeb své produkty zdražují? Hlasovat můžete na titulní stránce webu parabola.cz.Máte-li námět na anketní otázku, nenechávejte si ji pro sebe a pošlete nám ji. Bude-li anketa universálního charakteru, můžete se zde příště objevit Váš námět.redakce