Počet uživatelů streamovacích služeb překročil 3 miliony

Trend popularity VoD služeb v České republice nadále roste, a to především u diváků ve věku 25-34 let. Oblibě se ovšem těší napříč všemi generacemi, jak potvrzují aktuální výsledky výzkumu atmedia index za první pololetí letošního roku, který pravidelně realizuje mediální zastupitelství Atmedia, jež na našem trhu obchodně zastupuje 25 měřených tematických TV stanic.Podle aktuálních výsledků výzkumu atmedia index za první pololetí letošního roku využívá aktivně aspoň jednu streamovací službu již 47 % Čechů ve věku 15-69 let. V porovnání s druhým pololetím loňského roku je to o pět procentních bodů více. „,“ počítá Pavel Müller, Senior Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia.Největší nárůst uživatelů si za první pololetí letošního roku připsala pětice dlouhodobě nejvyužívanějších streamovacích služeb na českém trhu - Netflix, Voyo, Disney+, Max a Prima+. „,“ upozorňuje Pavel Müller a zároveň dodává, že jiné streamovací služby naopak část diváků ztratily. Vůbec největší počet uživatelů má na českém trhu dlouhodobě Netflix, který sledují konkrétně dvě třetiny všech uživatelů streamovacích služeb. Zbylé čtyři největší placené VoD služby využívá méně uživatelů, rozmezí se pohybuje od 17 % do 36 % všech uživatelů streamovacích služeb. „,“ konstatuje Pavel Müller.Rostoucí zájem o placené VoD služby se projevuje také tím, že se většina českých uživatelů nespokojí pouze s jednou streamovací službou - naopak využívají hned několik služeb najednou. Podle aktuálních výsledků výzkumu atmedia index za první pololetí letošního roku připadají na jednoho uživatele dvě služby. Obsah na těchto platformách sleduje téměř polovina uživatelů streamovacích služeb denně nebo téměř denně, další více než jedna třetina aspoň několikrát týdně. Aktivnějšími diváky jsou z tohoto pohledu ženy a také zástupci mladší generace - více než polovina uživatelů ve věku 25-34 let sleduje obsah na těchto platformách denně nebo téměř denně, hned v závěsu za nimi jsou uživatelé ve věku 35-44 let a zástupci generace Z, tedy uživatelé ve věku 15-24 let.,“ prozrazuje Pavel Müller s tím, že vedle průměrného času tráveného sledováním placených VoD služeb nabízí výzkum atmedia index také hodnoty pro jednotlivé streamovací služby zvlášť - konkrétně pro pět nejvyužívanějších platforem na českém trhu. „,“ vysvětluje Pavel Müller.(Atmedia)redakce