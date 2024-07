Téměř 3/4 čtenářů webu má již smart TV s aplikacemi

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Máte v domácnosti smart TV (s televizními či video aplikacemi)? (foto: parabola.cz)



Novější typ televizního přijímače má již většina čtenářů webu parabola.cz. Vyplývá to z nedávno uzavřeného hlasování webu, ve kterém jsme zjišťovali vybavenost domácností televizí s chytrými funkcemi." Takový byl dotaz v předchozí anketě. A čtenářům jsme nabídli celkem čtyři možné odpovědi.Nejvíce hlasů (69,6 procent) získala varianta, která potvrzovala delší přítomnost smart TV v domácnosti. Dalších 4,1 % hlasujících rovněž uvedlo, že má chytrý televizor, ale zatím jen krátce. Celkem tedy 73,7 procenta čtenářů má smart TV.Dalších 15,8 procenta čtenářů uvedlo, že smart televizor nemá a ani tyto možnosti uživatele nelákají. A 10,5 % hlasujících zvolilo, že se k nákupu nového televizního přístroje teprve chystají a dost možná budou využívat i nové možnosti.Smart TV nabízejí vedle klasického příjmu televizních programů z pozemních vysílačů, satelitu a kabelu s internetovým připojením také televizní a rozhlasové programy prostřednictvím (dodatečně) nainstalovaných aplikací v televizoru, podobně jako v počítači či mobilu. Dále je možné smart TV využívat pro sledování videoték, hraní her či utilit. Nabídka se liší podle operačního systému televizoru. Znamená to, že na různých televizorech různých značek může být nabídka aplikací výrazně odlišná.Pro čtenáře jsme připravili možnost zúčastnit se dalšího průzkumu. Tentokrát jsme se Vás zeptali, co očekáváte od televizních stanic v letním období? Chcete v prázdninovém období návrat televizní klasiky, novinky nebo něco jiného? Hlasovat můžete na titulní stránce webu.Stále platí, že anketní otázku můžete navrhnout i Vy. Máte-li nějaký tip na otázku do ankety, napište na redakční e-mail. Preferujeme obecné otázky, kterých se může zúčastnit nejvíce čtenářů webu.redakce