Černí pasažéři VoD služeb: podle atmedia index je jich u nás až jedna čtvrtina

Placené VoD služby typu Netflix, HBO Max nebo Disney+ sleduje minimálně několikrát měsíčně 2,8 milionu Čechů ve věku 15-69 let, přičemž jeden uživatel využívá v průměru 2,3 služby najednou. Hovoříme tedy o zhruba 6,5 milionech účtů, respektive přístupů k placeným VoD službám

▲ Obr č. 1 - Kolik Čechů sleduje placené VOD služby a jak za ně platí?



Za 78 % přístupů k SVoD službám jejich uživatelé platí, pak je tedy ovšem jedna pětina přístupů, za něž uživatelé neplatí a obsah sledují zdarma prostřednictvím účtů sdílených se svými známými nebo přáteli

S uživateli, kteří sledují obsah zdarma prostřednictvím sdílených účtů, se potýkají všechny služby - každá ovšem v jiném rozsahu. Zatímco jeden z pěti největších hráčů na českém trhu měl v 2. pololetí loňského roku takových uživatelů 14 %, u dalšího tvořili celou čtvrtinu

Jeden účet pro dvě, ale i pět osob

Slovenští sousedé sdílejí účty méně často

Ze všech přístupů k placeným VoD službám patří k těm sdíleným 15 % z nich, což je o pět procentních bodů méně než na českém trhu

▲ Obr č. 2 - Pětina přístupů k placeným VOD službám je sdílená







Netflix přišel s alternativou pro sdílení účtů, další hráči se přidávají

Netflixu se díky této strategii podařilo získat miliony nových předplatitelů. Předpokládám, že k podobnému kroku přistoupí i lokální hráči na českém trhu, nebude to ovšem do té doby, kdy český trh s placenými VoD službami nadále roste a nedosáhl ještě svých limitů

Český trh s placenými VoD službami má ještě kam růst

O výzkumu

Popularita placených VoD služeb v posledních letech strmě stoupá. Tento trend s sebou ovšem nese i další zajímavý fenomén - až 25 % uživatelů za tyto služby neplatí a využívá sdílených účtů s přáteli či známými. Vyplývá to z dat výzkumu atmedia index, který pravidelně realizuje mediální zastupitelství Atmedia.,“ vypočítává Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia s odkazem na výsledky výzkumu atmedia index za 2. pololetí loňského roku. Za celé dvě třetiny přístupů platí uživatelé přímo poskytovateli služby, dalších 12 % je placeno prostřednictvím některého z operátorů placené TV, kteří placené videotéky nabízí svým zákazníkům vedle desítek televizních stanic.Další část přístupů ovšem patří k těm, za které jejich uživatelé neplatí. „,“ upozorňuje Pavel Müller. Dodává přitom, že tento jev často představuje pro jednotlivé hráče s placenými videotékami poměrně výraznou ztrátu v příjmech z předplatného. „,“ upozorňuje Pavel Müller s tím, že k nejvyužívanějším placeným VoD službám na českém trhu patří dlouhodobě Netflix, Voyo, HBO Max, Disney+ a Prima+.Uživatelé placených VoD služeb sdílí své účty nejčastěji ve dvou lidech, výjimkou ovšem není ani skupina pěti a více osob. U některých streamovacích služeb se ke sdílení jednoho účtu v pěti a více lidech hlásí až 15 % těch, kteří sdílené účty využívají. To, že někteří uživatelé mají k obsahu na placených VoD službách přístup prostřednictvím sdílených účtů, ovšem neznamená, že svoje oblíbené seriály a filmy sledují zcela zdarma. Zhruba polovina z nich totiž na předplatné svým známým a přátelům přispívá, nejčastěji v řádu vyšších desítek korun měsíčně. Naopak uživatelé, kteří za placené VoD služby platí přímo poskytovateli služby a sdílené účty tedy nevyužívají, za ně utráceli v druhém pololetí loňského roku v průměru 334 Kč měsíčně. Nejvíce to přitom bylo za Netflix.V porovnání českého a slovenského trhu s placenými VoD službami je sdílení účtů mezi Slováky méně časté. „,“ upozorňuje Pavel Müller a dodává, že jinak je slovenský trh s placenými videotékami podobný tomu českému. Stejně jako v Česku, také na Slovensku patří k aktivním uživatelům placených VoD služeb celkem 42 % Slováků ve věku 15-69 let, celkem tedy 1,4 milionu osob. Jeden uživatel využívá v průměru 2 služby najednou, přičemž k nejoblíbenějším placeným streamovacím službám patří Netflix, Voyo, HBO Max, Disney+, SkyShowtime nebo JOJ Play.S problematikou sdílených účtů se potýkají globální hráči s placenými videotékami po celém světě. Příkladem je Netflix, který v roce 2023 oznámil, že více než 100 milionů domácností sdílí svůj účet s dalšími uživateli. Počet samotných předplatitelů byl v té době přes 230 milionů. Netflix se proto rozhodl proti sdíleným účtům bojovat a přišel s možností sdílení účtů mimo domácnost za dodatečný příplatek. K podobnému kroku přistupují i ostatní globální hráči - konec sdílení hesel zavádí na jednotlivých trzích postupně Disney+, k podobné strategii se chystá také Warner Bros. Discovery se svou streamovací službou HBO Max, respektive od května přejmenovanou na Max. „,“ komentuje Pavel Müller a přidává porovnání, kdy v Česku využívá placené VoD služby 42 % lidí ve věku 15-69 let, na vyspělejších trzích jde však často i o dvě třetiny domácností. Příkladem je Velká Británie, kde aspoň jednu placenou streamovací službu využívalo ve 4. čtvrtletí loňského roku 65 % domácností. „,“ uzavírá Pavel Müller.Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4 153 respondentů z Českého národního panelu a 3 047 respondentů ze Slovenského národního panelu (internetová populace ve věku 15-69 let). Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023 (Česko: 2.-16. 10. 2023, 2.-15. 1. 2024; Slovensko: 2.-24. 10. 2023, 2.-24. 1. 2024).Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do tří zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených videí na vyžádání (VoD).(Atmedia)redakce