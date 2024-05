Atmedia dosahuje díky spolupráci s Warner TV téměř 7% podílu na sledovanosti

DNES!

Kanál Warner TV si nemohl přát úspěšnější start. Hned první den dosáhl na téměř 1% podíl na sledovanosti u diváků ve věku 18-69 let

V dubnu vstoupila na český trh televizní stanice, přičemž prodej reklamy zajišťuje mediální zastupitelství Atmedia. Na rozdíl od ostatních televizních stanic ze skupiny Warner Bros. Discovery lze nový kanál sledovat také bezplatně v rámci pozemního digitálního vysílání. „,“ uvádí Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia, s tím, že hned první měsíc se nové stanici dařilo, díky čemuž Atmedia dosáhla na 6,9% podíl na sledovanosti u diváků ve věku 18-69 let.,“ doplňuje Michaela Suráková, a připomíná, že 5% hranici podílu na sledovanosti překonalo mediální zastupitelství poprvé v červenci 2020 a 6% hranici loni v dubnu. Upřesňuje přitom, že podíl na sledovanosti tematických TV stanic Atmedia roste dlouhodobě především ze dvou důvodů. „.“Společnost Atmedia v současnosti na našem trhu obchodně zastupuje celkem 25 měřených tematických TV stanic, které v předešlém měsíci společně oslovily 5,4 milionu televizních diváků starších čtyř let, jež jejich sledováním trávili v průměru 1 hodinu a 16 minut denně.Největší zastoupení v portfoliu mediálního zastupitelství Atmedia mají filmové a seriálové kanály následované dokumentárními, volnočasovými, ale také sportovními, rodinnými nebo dětskými kanály. Většinu z nich mohou sledovat čeští diváci pouze u operátorů placené TV, k volně šířeným TV stanicím patří sedm z nich. Portfolio společnosti Atmedia tvoří jak české, tak lokalizované kanály globálních mediálních společností. Z českých stanic jde konkrétně o Rebel, Relax, televizní kanály ze skupiny Československá filmová společnost (CS Film, CS History, CS Mystery) a Seznam.cz TV. Z nadnárodních televizních skupin spolupracuje Atmedia s Warner Bros. Discovery (Discovery Channel, Eurosport 1, TLC a nově Warner TV), AMC Networks (AMC, Film+, Minimax, Spektrum, Spektrum Home, Sport 2, TV Paprika), CANAL+ (CANAL+ Action, FilmBox, FilmBox Stars), The Walt Disney Company (Disney Channel, National Geographic) a Antenna Group (AXN). Významnou pozici má v nabídce také slovenská televizní skupina JOJ (JOJ Family, JOJ Cinema).Jak upozornila Michaela Suráková, společnosti Atmedia se podařilo v dubnu dosáhnout téměř na 7% podíl na sledovanosti díky nově zastupované stanici Warner TV, která 2. dubna těsně před polednem zahájila vysílání seriálem Smallville. „,“ upozorňuje Michaela Suráková a dodává, že průměrný podíl na sledovanosti za první měsíc vysílání tvořil 0,53 %. Televizní stanice oslovila v dubnu téměř 900 tisíc televizních diváků starších čtyř let, kteří jejím sledováním trávili v průměru jednu hodinu denně. K nové televizní stanici si našli cestu jak muži (61 % publika), tak ženy (39 %). Více než třetinu publika přitom tvořili diváci ve věku 35-44 let.V průběhu dubna byly na Warner TV vyhledávány především seriály vysílané v odpoledních hodinách, přičemž k nejsledovanějším z nich patřily tituly Hranice nemožného a Smallville. Vedle seriálů nabízí Warner TV také tematické filmové bloky - sci-fi úterky, pateční trháky a nedělní večery se superhrdiny. Vůbec nejsledovanějším filmem předešlého měsíce se stal film režiséra Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná odysea, který Warner TV divákům nabídnul hned v první den vysílání. Na žebříčku nejsledovanějších filmů za měsíc duben se umístila také Purpurová barva Stevena Spielberga. Od května Warner TV svým divákům v rámci tematických filmových bloků nově nabídne filmy ze světa Lego příběhů - ve vysílání se objeví ve středu večer. V neděli v pozdějších večerních hodinách se pak mohou těšit na komedie jako například film Bastardi z roku 2017.(Atmedia)redakce