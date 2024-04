Atmedia: Tři pětiny z celkové sledovanosti patří lokálnímu obsahu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Lokální obsah, podíl na trhu (foto: Atmedia)



Lokální obsah je mezi českými televizními diváky dlouhodobě velmi oblíbený, navíc zájem o něj rok od roku roste

Zatímco v roce 2018 se lokální pořady na všech měřených televizních stanicích podílely na celkové sledovanosti z 52 %, v loňském roce to bylo již 58 %

▲ Obr č. 2 - Lokální obsah a věk diváků (foto: Atmedia)



Z toho je patrné, že lokální tvorba je mezi českými diváky velmi populární a dokáže k televizním obrazovkám přilákat i nejmladší věkové skupiny

▲ Obr č. 3 - Lokální obsah, podíl na trhu v letech (foto: Atmedia)



Lokální obsah je často tahounem sledovanosti

Filmům, seriálům a zábavním pořadům věnují čeští diváci téměř tři pětiny veškerého času, který tráví sledováním televize. A velmi často ho věnují právě lokálním pořadům

Lokálním seriálům nebo sitcomům věnují diváci téměř jednu polovinu času, kterou tráví sledováním seriálů a sitcomů, u filmů a televizních inscenací tvoří lokální tvorba více než dvě pětiny celkové sledovanosti

▲ Obr č. 4 - Lokální obsah, žánry na trhu (foto: Atmedia)



Příkladem je filmový a seriálový kanál FilmBox, který po zařazení českých a československých filmů navýšil svůj podíl na sledovanosti na dvojnásobné hodnoty. V současnosti jde nejen o nejsledovanější placený filmový kanál, ale o nejsledovanější placený kanál vůbec

Sledovanost jednotlivých televizních kanálů je stále více ovlivňována lokálním obsahem. Podle společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 25 měřených tematických televizních stanic, je stoupající zájem o lokální tvorbu patrný napříč všemi věkovými skupinami diváků. Mezi nejoblíbenější žánry přitom patří filmy, seriály a zábavní pořady.,“ popisuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia. „,“ upřesňuje Pavel Müller s tím, že jedním z důvodů nárůstu sledovanosti lokálních pořadů je také jejich vyšší podíl v rámci programové skladby televizních stanic. Čeští diváci ve věku 15+ trávili v loňském roce sledováním televize v průměru 3 hodiny a 39 minut denně, o několik minut méně než v roce 2018.Lokální televizní tvorbě dávají přednost diváci všech věkových kategorií, přičemž její podíl na celkové sledovanosti se zvyšuje s přibývajícím věkem. Zatímco zástupci generace Y, tedy diváci ve věku 25-34 let, věnují českým a československým pořadům přesně polovinu času tráveného sledováním televize, u diváků ve věku 35-44 let se lokální pořady na celkové sledovanosti podílejí již z 53 % a u diváků ve věku 45+ dokonce z 59 %. „,“ zdůrazňuje Pavel Müller a dodává, že lokální pořady sledují více ženy než muži.Nepřekvapivě největší zastoupení má lokální obsah ve zpravodajských pořadech, své pevné místo má ovšem také mezi filmy, seriály nebo zábavními pořady typu reality show, což jsou současně žánry, u kterých diváci dlouhodobě tráví nejvíce času. „,“ upozorňuje Pavel Müller. Vysvětluje, že například u zábavních programů se lokální tvorba podílí na jejich celkové sledovanosti z více než čtyř pětin. „,“ pokračuje Pavel Müller a dodává, že lokální seriály jsou nejoblíbenější mezi diváky ve věku 45-54 let.Lokální tvorba je tradičně nejvíce zastoupena na velkých volně šířených televizních stanicích, kde dlouhodobě představuje zhruba 60 % celkové televizní sledovanosti. V posledních letech ji ovšem zařazují také placené televizní stanice, čímž dokážou oslovit větší množství televizních diváků. „,“ uvádí konkrétní příklad Pavel Müller. Velký zájem o lokální tvorbu potvrzuje i druhé místo v žebříčku nejsledovanějších placených televizních stanic u nás - na něm se dlouhodobě umisťuje televizní kanál CS Film, který je zaměřený exkluzivně na českou a československou kinematografii.(Atmedia)redakce