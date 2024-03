Čtenářům v televizi chybí směs scének a hudby

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Jaký typ zábavy Vám v tv chybí nebo je jí na obrazovce málo? (foto: parabola.cz)



Na televizní obrazovce divákům chybí zábava v podobě směsi scének a hudby. Vyplývá to z nedávno uzavřeného hlasování webu parabola.cz, ve kterém diváci hledali odpověď na otázku, která se týká zábav na televizní obrazovce.Výsledky hlasování na stránkách parabola.cz ukázalo, že diváci se chtějí u televizní obrazovky nejenom vzdělávat, získávat aktuální informace či sledovat oblíbené filmy a seriály, ale také se chtějí bavit.K dobré náladě mají přispět nejenom komedie či sitcomy ale také přímo zábavní pořady. Nejvíce čtenářů (30,9% hlasujících) uvedlo, že jim v televizním vysílání chybí směs scének a hudby.Dalším hlasujícím (29%) chybí přímo klasické televizní scénky - pódiová zábava.Jiný typ zábavy (blíže nespecifikované) chybí v televizi 15,7 procentu hlasujících.Zábavné kvízy by rádo sledovalo 9,6% čtenářů a zábavní vyprávění 8,6% respondentů.Poslední dvě varianty možných odpovědí v anketě - hudební kvízy (4,3%) a taneční soutěže (1,9%) chybí nejméně divákům.A jaký typ zábavy na televizní obrazovce chybí Vám? Podělte se o své názory a přání u tohoto článku.Ankety se zúčastnilo 324 čtenářů.Nová anketní otázka se tentokrát týká jiného žánru - seriálů. Jaký typ seriálů vyhledáváte? Máte rádi minisérie, klasický seriál (10 až 15 částí) nebo nekonečné seriály, které se na televizní obrazovce vysílají několik let? Hlasujte na titulní stránce webu parabola.cz.redakce