Většina čtenářů vyžaduje kvalitní dabing u seriálů a filmů

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Jaký dabing u filmů a seriálů Vám postačuje? (foto: parabola.cz)



Nadčasové ankety webu parabola.cz

Jakou podobu má mít dabing zahraničních filmů a seriálů zjišťoval web parabola.cz v nedávné anketě. Většina čtenářů uvedla, že požaduje kvalitní dabing, aby hlasy odpovídaly postavám.Na otázku "Jaký dabing u filmů a seriálů Vám postačuje?" většina (53,7%) hlasujících uvedla, že chce jen kvalitní dabing, pod kterým si představují takový dabing, kdy jednotlivé hlasy odpovídají hercům.Standardní dabing, který nebude až tak vyžadovat výše popisovaný požadavek, aby hlasy odpovídaly postavám, postačí 20,8% respondentům.Dalším 13,2% čtenářům netřeba připravovat dabing - vystačí si s původním zvukem.Dabing všech postav v seriálech a filmech jedním hlasem postačí 8 procentům hlasujícím a zbývajícím 4,4% oslovených nepohrdne dabingem voice over - tedy s dabingem je slyšet i původní hlas postav.Ankety se zúčastnilo 501 čtenářů.Anketa ukázala, že čtenáři jsou citliví na dabing a chtějí opravdu kvalitu, aby si dokázali zcela vychutnat vysílaný film či seriál. Na stranu druhou náklady do dabingu narůstají a to nejenom za jeden pořad ale i celkově - vlivem multikanálové strategie vysílacích skupin na českém a slovenském trhu. Je potřeba odabovat více pořadů a na dabing jednoho titulu je tak logicky méně času i přes skutečnost, že dabingových studií je více.Po uzavření hlasování o podobě dabingu byla spuštěna anketa nová, která se tentokrát zaměřila na zábavu. Ptáme se "Jaký typ zábavy Vám v televizi chybí nebo je jí na obrazovce málo?" Hlasovat můžete na titulní stránce.Na stránkách parabola.cz pokládáme většinou takové otázky, které mohou oslovit co nejširší skupinu našich čtenářů a to jak v České republice, tak i na Slovensku. U otázek není vždy jednoduché a možné nabídnout všechny možné odpovědi. Přesto odpovědi čtenářů přinášejí zajímavé zjištění, co si o dané problematice myslí.Zveřejnili jsme řadu anket, které byly doslova nadčasové - čtenářů jsme se v květnu a červnu loňského roku například ptali, zda by měly na českém a slovenském trhu vzniknout další sportovní stanice? Od zveřejnění ankety na trhu vznikla řada nových stanic - například CANAL+ Sport 2, Premier Sport 3, Premier Sport 4 a před startem jsou programy Nova Sport 5 a Nova Sport 6.Dalším příkladem je prosincová anketa o tom, co si čtenáři myslí i pořadech v původním znění s titulky. Dnes takový obsah prostřednictvím spolupráce s Apple TV+ nabízí služba Skylink Live TV.Máte nápad na další anketní otázku? Napište nám! Nebráníme se zveřejnění Vaší anketní otázky.redakce