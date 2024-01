Anketa: Pořady v původní znění a s titulky?

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů (foto: parabola.cz)



Co takhle sledovat film, seriál, dokument či jiný pořad v původním znění s titulky? Jste ochotni konzumovat obsah lokalizovaný formou otevřených či skrytých titulků? To jsme zjišťovali v nedávno uzavřeném hlasování na webu parabola.cz.Vám, našim milým čtenářům, jsme položili jasnou otázku: "" Ze čtyř možností nejvíce čtenářů (36,2%) zvolilo odpověď, že jim takto lokalizované pořady vadí a že titulky nestíhají číst a sledovat děj.Druhá nejčastěji zvolená odpověď byla opačná - čtenářům nevadí titulky a uvítají i to, že mohou zlepšovat své znalosti cizího jazyka (nejčastěji angličtiny). Takovou variantu zvolilo 27,2 procenta respondentů.Zhruba 1/4 oslovených čtenářů (24,7%) uvedla, že jim titulky nevadí a že je stíhají číst.Nejméně čtenářů (11,9%) uvedlo, že jim vadí lokalizace formou titulků z jiného důvodu.Z obecného pohledu (vadí - nevadí titulky) se mírná většina čtenářů (51,9 procent) vyslovila, že jim lokalizace pořadů přes titulky nevadí.Hlasování se zúčastnilo 445 čtenářů.Po skončení hlasování jsme našim čtenářům předložili novou anketní otázku. Tentokrát jsme se našich čtenářů optali, jak hodnotí televizní nabídku pořadů během vánočních svátků. Byli jste spokojeni nebo ne? Hlasujte v anketě na titulní stránce webu parabola.cz.redakce