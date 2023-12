Nejvíce čtenářů sleduje tv či video obsah přímo přes televizor

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů webu parabola.cz v anketě: Jakým způsobem nejčastěji přijímáte tv/video obsah? (foto: parabola.cz)



Televizní či video obsah sledují čtenáři webu parabola.cz nejčastěji přímo přes televizor a eventuálně přes příslušnou aplikaci. Vyplývá to z hlasování na webu parabola.cz.Nedávná anketa na webu parabola.cz zjišťovala, jakým způsobem čtenáři nejčastěji sledují televizní pořady či video obsah. Nejvíce čtenářů (44,7%) zvolilo variantu, že přímo přes televizor a eventuálně přes příslušnou aplikaci. To znamená, že nejvíce čtenářů sleduje pozemní, satelitní či kabelové stanice anebo streamovaný obsah přímo přes televizor a aplikaci provozovatele. K příjmu tedy nevyužívají externí set top box.Dalších 42,5 procent hlasujících uvedlo, že právě televizní pořady či (streamovaný) video obsah sledují přes externí set top box (a televizor slouží jako zobrazovací jednotka).Jednu ze dvou výše uvedených variant zvolila drtivá většina respondentů. Zbylých 12,8% uvedlo, že tv vysílání či video obsah sledují jiným způsob, například přes PC kartu či jiné zařízení.Anketa oslovila 407 čtenářů.Po uzavření hlasování web parabola.cz představil další anketní otázku. Tentokrát se čtenářů ptáme co si myslí o pořadech v původním znění s titulky? Vadí nebo nevadí lokalizace pořadů skrze titulky? Hlasujte na titulní stránce webu parabola.cz.redakce