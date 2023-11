Atmedia index: 1/5 přístupů k placeným VoD službám je sdílená

2dny

▲ Obr č. 1 - Kolik Čechů využívá placené VoD služby? (foto: Atmedia)



Pokud mluvíme o 2,8 milionech Čechů využívajících průměrně 2 placené VoD služby, hovoříme o zhruba 6,5 milionech využívaných účtů nebo přístupů k nim. Jedna pětina z nich ovšem patří ke sdíleným účtům, uživatelé je tedy sdílí se svými známými nebo přáteli. Někteří na sdílený účet přispívají, jiní nikoliv

Netflix, Voyo, HBO Max, Disney+ a nově Prima+

Žebříček nejvyužívanějších placených VoD služeb je od začátku roku 2023 stabilní. Ustálil se poté, co na český trh vstoupilo v červnu 2022 Disney+ a televizní skupina Prima představila v únoru 2023 svou streamovací službu Prima+. Oba hráči se vzápětí dostali do žebříčku TOP 5 streamovacích služeb na českém trhu

▲ Obr č. 2 - Za kolik VoD služeb uživatelé skutečně platí? (foto: Atmedia)



Obsah jako hlavní motivace pro využívání placených VoD služeb

Ačkoliv placené VoD služby nabízí svým uživatelům výhody ve formě sledování videoobsahu bez reklam nebo možnosti sledovanost videoobsah kdykoliv a kdekoliv, nejdůležitější motivací pro využívání streamovacích služeb je samotný obsah

Například pro lokální VoD služby patří k dalším významnějším důvodům možnost sledovat videoobsah dříve, než je dostupný v televizi

O výzkumu

Aktuální výsledky atmedia index za 2. a 3. čtvrtletí tohoto roku ukázaly, že alespoň jednu placenou VoD službu sleduje minimálně několikrát měsíčně již 43 % Čechů ve věku 15-69 let, což je 2,8 milionu osob.Z průzkumu, který pravidelně realizuje mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia, dále vyplývá, že čeští uživatelé navíc využívají hned několik placených VoD služeb najednou - na jednoho uživatele připadají v průměru dvě služby. Ne všichni ovšem za všechny streamovací služby platí.,“ vysvětluje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, a zároveň dodává, že podíl sdílených účtů u jednotlivých placených VoD služeb variuje - u nejčastěji využívaných od 18 % do 24 %.Uživatelé, kteří za placené VoD služby platí přímo poskytovatelům těchto služeb, za ně měsíčně podle výsledků průzkumu atmedia index za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku utrácí v průměru 333 Kč. Nejdražší službou je z hlediska průměrné měsíční platby Netflix, u dalších nejvyužívanějších placených VoD služeb jsou průměrné měsíční útraty podobné.Nejoblíbenější placenou VoD službou je na českém trhu s velkým náskokem dlouhodobě Netflix - využívají ho přes 2/3 uživatelů streamovacích služeb. Do TOP 5 placených VoD služeb se podle výsledků průzkumu atmedia index za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku dostaly také Voyo, HBO Max, Disney+ a Prima+. „,“ popisuje Pavel Müller a doplňuje, že noví hráči SkyShowtime nebo CANAL+ s pořadím nezamíchali.Placené VoD služby sledují čeští diváci z několika důvodů, přičemž důležitým lákadlem jednotlivých streamovacích služeb jsou podle výsledků průzkumu atmedia index za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku původní pořady. Uživatelé využívají jednotlivé placené VoD služby především proto, že chtějí zhlédnout konkrétní pořad, například film nebo seriál. Dalším důvodem je možnost vybrat si videoobsah podle aktuální nálady a poté bohatá nabídka videoobsahu. „,“ tvrdí Pavel Müller. Zároveň upozorňuje, že mezi jednotlivými placenými VoD službami jsou z hlediska vnímaných benefitů rozdíly. „,“ popisuje Pavel Müller.Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4 175 respondentů (internetová populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 (3.-31. 7. 2023, 2.-16. 10. 2023).Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do tří zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených videí na vyžádání (VoD).redakce