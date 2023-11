Třetina čtenářů webu parabola.cz přijímá dlouhodobě DAB+

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů (foto: parabola.cz)



Přijímáte již digitální pozemní rozhlasové vysílání ve standardu DAB+? Odpověď na tuto otázku hledal web parabola.cz u svých čtenářů prostřednictvím Ankety.Téměř třetina respondentů (32,6%) uvedla, že DAB (Digital Audio Broadcasting) přijímá a to dokonce již delší dobu. Dalších 8 procent se k DAB+ přidalo teprve nedávno. Celkem tedy DAB+ sleduje 40,6% hlasujících.Významná skupina čtenářů (31,7 procenta) uvedla, že DAB+ nepřijímá a rozhlasové programy poslouchá z jiných distribučních platforem.Dalších 13,7% čtenářů v anketě uvedlo, že ještě není v dosahu DAB+. A 14,1 procenta respondentů DAB+ nezajímá, neboť programová nabídka (doposud) pro ně není zajímavá.Ankety se zúčastnilo 439 čtenářů. Průzkum probíhal od 25.10. do 19. listopadu 2023.Digitální pozemní rozhlasové vysílání ve standardu DAB/DAB+ pokrývá většinu území České republiky. Většina domácností je v dosahu minimálně jednoho DAB+ multiplexu a to veřejnoprávního Českého rozhlasu. Další vysílací sítě s programy privátních vysílatelů jsou k naladění v některých převážně velkých městech a jejich okolí. K naladění jsou experimentální sítě společností České Radiokomunikace, TELEKO, RTIcz, COLOR a Digital Broadcasting . Finální sítě s komerčními programy se teprve chystají. Aktuálně probíhá tendr na provozovatele DAB sítí s celoplošným, regionálním a lokálním pokrytím.Po uzavření hlasování v popisované anketě bylo na webu parabola.cz spuštěno nové hlasování. Tentokrát zjišťujeme, jakým způsobem nejčastěji přijímáte / sledujete tv / video obsah. Používáte přímo televizor (eventuálně s nějakou aplikací), set top box (případně s aplikací) nebo jiným způsobem? Hlasujte nyní na titulní stránce.redakce