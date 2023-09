Televize v létě: sledovanost klesá, diváci vyhledávají především filmy

DNES!

Pokles televizní sledovanosti je v průběhu letních měsíců pravidlem. Za posledních 5 let byl čas trávený sledováním televize v červenci a srpnu oproti celoročnímu průměru nižší o téměř jednu pětinu

Například diváci ve věku 15-24 let trávili sledováním televize v průměru o 13 % méně času než v prvním pololetí, zatímco u diváků ve věku 35-44 let byla televizní sledovanost nižší o 25 %

V létě se daří tematickým televizním stanicím, především těm filmovým

Diváci tematických televizních stanic jsou často jejich věrnými diváky, kteří své oblíbené pořady sledují i během letních prázdnin. A zatímco velké televizní stanice nasazují prázdninové programové schéma s reprízami, tematické televizní stanice v tomto období často vysílají nadále premiéry svých pořadů

Červenec se společně s červnem a dubnem letošního roku zařadil k prvním měsícům, kdy jsme dosáhli na 6% podíl sledovanosti

Letní prázdninové měsíce jsou z hlediska televizní sledovanosti specifickým obdobím. Pravidelně lze pozorovat hned dva zásadní jevy. Nejenže v červenci a srpnu tráví čeští diváci sledováním televize nejméně času z celého roku, ale mění se rovněž jejich návyky, přičemž lze v tomto období pozorovat vyšší zájem o tematické televizní stanice.," tvrdí s odkazem na oficiální data elektronického měření televizní sledovanosti Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia. K dalším měsícům s nižší televizní sledovaností pak pravidelně patří také červen. Naopak nejvíce času tráví diváci sledováním televize v prosinci, zejména v průběhu vánočních svátků.Pravidlo nižší televizní sledovanosti v létě potvrzují také letošní data. Diváci ve věku 15-69 let trávili v červenci a srpnu sledováním televize v průměru 2 hodiny a 35 minut denně, zatímco od ledna do června to byly v průměru 3 hodiny a 10 minut za den, tedy o 35 minut více. Televizní sledovanost byla v průběhu července a srpna nižší ve všech věkových kategoriích diváků, u některých ovšem méně. „," dodává Pavel Müller.Vedle nižší televizní sledovanosti v průběhu letních prázdnin je dalším pravidlem pro toto období vyšší zájem o tematické televizní stanice. „," poukazuje Pavel Müller.Vyšší zájem o tematické televizní stanice v průběhu letních měsíců potvrzují také výsledky mediálního zastupitelství Atmedia. Tematické televizní stanice z jejího portfolia dosáhly za období červenec a srpen na 5,9% podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků ve věku 15-69 let. „," upozorňuje na milník v historii společnosti Michaela Suráková, Managing Director mediálního zastupitelství Atmedia. Aspoň jednu z 24 měřených televizních stanic si v červenci a srpnu zapnulo 64 % diváků ve věku 15-69 let, přičemž jejich sledováním trávili v průměru 1 hodinu a 10 minut denně.K historicky nejvyšším číslům mediálního zastupitelství Atmedia pomohly v předchozích dvou měsících především placené filmové a seriálové televizní stanice, jejichž sledovanost roste v průběhu letních prázdnin pravidelně. V letošním červenci a srpnu stoupnul celkový podíl na sledovanosti televizních stanic AMC, AXN, CANAL+ Action, CS Film, FilmBox, FilmBox Stars, Film+ a JOJ Cinema v porovnání s první polovinou roku o 5 % v cílové skupině diváků ve věku 15-69 let.Diváci na nich v tomto období vyhledávali jak české, tak zahraniční filmy. K nejsledovanějším pořadům se zařadily například filmy Černí baroni na JOJ Cinema, Teroristka na FilmBox nebo Pyšná Princezna na CS Film. Ze zahraničních filmů patřily k nejsledovanějším například Fantomas na AMC, Elitní zabiják na FilmBox nebo Pád Londýna na JOJ Cinema.Vedle filmových a seriálových televizních stanic roste v průběhu letních prázdnin pravidelně zájem také o dětské televizní stanice. Například celkový podíl na sledovanosti placených kanálů Disney Channel a Minimax, které patří do portfolia společnosti Atmedia, vzrostl v porovnání s první polovinou letošního roku o 26 % v cílové skupině diváků ve věku 4-14 let.(Atmedia)