Placená televize je drahá pro třetinu diváků, kteří za její sledování neplatí

Z dlouhodobého hlediska je to poměrně stabilní počet, například v 1. pololetí roku 2021 bylo těchto diváků 46 %. Digitální pozemní vysílání má v České republice dlouhodobou tradici a stabilní pozici, což se v následujících letech pravděpodobně nijak nezmění

▲ Obr č. 1 - Kolik českých tv diváků neplatí za sledování televize a proč? (foto: Atmedia)



Diváci mohou sledovat bezplatně desítky televizních stanic

Čeští diváci mají možnost sledovat bezplatně desítky televizních stanic. Jen do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti jich je v současnosti zapojeno celkem 36 - od plnoformátových po tematické

Na druhou stranu však počet diváků uvádějících tento důvod rok od roku klesá. Ještě před dvěma lety se pod něj podepsalo 67 % neplatících diváků, to je o pět procentních bodů více než v letošním prvním pololetí

I v tomto případě se ovšem za poslední dva roky postoj diváků k placené televizi proměnil. V prvním pololetí 2021 bylo totiž diváků, kteří nechtěli platit za televizní příjem, případně považovali placenou televizi za drahou, podstatně více. Konkrétně 54 %, respektive 40 %

Desetina diváků uvažuje o placené televizi

Z výzkumu atmedia index nemáme bohužel k porovnání výsledky za první pololetí roku 2021, ale i ve srovnání s prvním pololetím loňského roku došlo k poměrně výrazným změnám. Loni totiž těch, kteří uvažovali nad placenou televizí, bylo pouze 7 %

Počet Čechů, kteří nechtějí využívat služby placené televize ( pay-tv ), je dlouhodobě poměrně stabilní a pohybuje se lehce nad úrovní 40 % všech televizních diváků. Třetina z nich přitom uvádí, že je placená televize příliš drahá. Vyplývá to z výsledků výzkumu atmedia index za 1. pololetí letošního roku, který realizovalo mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia.Zatímco 56 % českých diváků ve věku 15-69 let sleduje televizi prostřednictvím některého z operátorů placené televize, 44 % diváků naopak zůstává věrných digitálnímu pozemnímu vysílání a sleduje pouze volně šířené televizní stanice. „," domnívá se Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia.Celkem 62 % diváků, jež neplatí za příjem televizních stanic, tvrdí, že jim stačí nabídka televizních stanic, které vysílají v digitálním pozemním vysílání.," poukazuje Pavel Müller na důvod, proč se digitální pozemní vysílání těší v České republice takové oblibě. Široká nabídka volně šířených televizních stanic je ostatně dlouhodobě nejčastěji uváděným důvodem, proč diváci za televizní příjem neplatí. „," upozorňuje Pavel Müller.Vedle dostatečné nabídky volně šířených televizních stanic patří, stejně jako před dvěma lety, k dalšímu nejčastěji zmiňovanému důvodu neochota platit za televizní příjem. Konkrétně to zmiňuje 46 % diváků sledujících televizi prostřednictvím digitálního pozemního vysílání. Celá třetina pak uvádí, že je placená televize drahá.," počítá Pavel Müller.Klesající počet diváků, kteří nechtějí za televizní příjem platit, případně jsou spokojeni s nabídkou volně šířených televizních stanic, se odráží také v tom, kolik z nich zvažuje začít placenou televizi využívat. V příštích 12 měsících plánuje přejít k některému z operátorů placené televize 10 % diváků, kteří v současné době sledují pouze volně šířené televizní stanice. Dalších 24 % ještě neví a zbývající dvě třetiny plánují zůstat u digitálního pozemního vysílání. „," uzavírá Pavel Müller.

O výzkumu

Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 3 898 respondentů (internetová televizní populace ve věku 15-69 let, vědí, jaký mají typ TV příjmu) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za první a druhé čtvrtletí roku 2023 (5.-19. 4. 2023, 3.-16. 7. 2023, 28.-31. 7. 2023).Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do tří zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených služeb s videem na vyžádání (SVoD).