Atmedia: Za úspěchem filmových i seriálových stanic stojí často lokální obsah

I to je důvod, proč filmové a seriálové kanály tvoří největší kategorii tematických televizních stanic u nás. V současnosti na našem trhu působí bezmála tři desítky filmových a seriálových kanálů, které svou nabídkou pokrývají široké spektrum žánrů i cílových skupin diváků

Aby televizní skupiny oslovily co nejširší spektrum diváků, nabízejí jim často hned několik specializovaných filmových a seriálových stanic, aby si každý mohl vybrat tu svou

Největší kategorie tematických TV stanic

Zatímco Nova Cinema a Prima MAX jsou vlajkovými filmovými stanicemi českých televizních skupin, ostatní filmové a seriálové televizní stanice jsou lokalizované kanály nadnárodních mediálních společností a diváci je najdou jen v nabídce operátorů placené televize

Češi fandí kriminálkám a akčním snímkům

Výjimkou je FilmBox, který měsíčně osloví v průměru 1,1 milionu diváků ve věku 15-69 let, což je s ohledem na skutečnost, že jde o placený kanál, velmi dobré číslo

Záleží spíš na tom, jaký typ filmů a seriálů svým divákům nabízejí. Například na AMC, CANAL+ Action a Film+ se vyskytují spíše akční filmy, thrillery a akční komedie, proto je více sledují mužští diváci

Příkladem jsou kriminální seriály a akční filmy, které jsou u českých diváků dlouhodobě velmi oblíbené

Specifickou kategorií jsou pak české a československé filmy. Ty často stojí za úspěchem filmových televizních stanic u nás

Poté, co se na FilmBox začaly objevovat české filmy, vzrostl podíl na sledovanosti této televizní stanice více než dvojnásobně. V současnosti jde nejen o nejsledovanější placený filmový kanál, ale o nejsledovanější placený kanál vůbec

Filmové a seriálové televizní stanice patří mezi českými diváky k nejoblíbenějším. Z celkového času, který Češi ve věku 15-69 let tráví sledováním televize, připadá na filmy a seriály téměř jedna polovina. V roce 2022 to bylo konkrétně 45 %.,“ vysvětluje Tatiana Bizovová, Channel Account Manager ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje téměř 30 tematických televizních stanic.Zatímco některé filmové a seriálové kanály nabízejí svým divákům mix žánrů od akčních filmů, thrillerů a sci-fi přes dobrodružné a rodinné filmy až po romantické komedie, jiné se zaměřují výlučně na konkrétní formáty a témata, kterými jdou naproti individuálnímu vkusu diváků. Některé z nich tak soustředí svou programovou nabídku na filmové trháky a mainstreamové filmy, jiné vyzdvihují klasické filmy, nezávislou kinematografii nebo evropskou tvorbu. „,“ vysvětluje Tatiana Bizovová a doplňuje, že jde především o strategii mezinárodních televizních skupin.Filmy a seriály dnes diváci najdou ve větší či menší míře na více než dvou třetinách z 58 měřených televizních stanic - od plnoformátových po zábavní, lifestylové nebo dokumentární. Ovšem jen část z nich tvoří skupinu tematických televizních stanic, které se zaměřují výlučně na filmy, seriály a jejich fanoušky. Do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti jich je zahrnuto konkrétně deset, což z nich činí největší kategorii tematických TV stanic u nás.Bezplatně v rámci digitálního pozemního vysílání mohou diváci sledovat dvě filmové televizní stanice - Nova Cinema Prima MAX . Zatímco televizní skupina Nova přišla se svým filmovým kanálem již v roce 2007, televizní skupina Prima jej spustila v roce 2015. Významným rokem pro trh měřených filmových a seriálových televizních stanic byl rok 2009, kdy na českém trhu začalo působit mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia. „V tento rok se do měření televizní sledovanosti zapojily hned čtyři placené filmové a seriálové kanály - AMC, AXN, CS Film a Film+,“ popisuje Tatiana Bizovová. V průběhu dalších let se k nim připojily další čtyři placené kanály - JOJ Cinema (2016), FilmBox (2017), FilmBox Stars (2022) a Canal+ Action (2023).,“ upozorňuje Tatiana Bizovová. Televizní stanice AXN zaměřená na akční filmy a seriály spadá pod skupinu Antenna Group, na stejný žánr se orientuje také nejnovější filmová a seriálová televizní stanice CANAL+ Action francouzské mediální skupiny CANAL+. Pod ní spadají také kanály FilmBox a FilmBox Stars, které divákům vedle evropských snímků nabízejí také české a československé klasiky. Filmové televizní stanice tvoří také důležitou část portfolia mezinárodní televizní skupiny AMC, která českým divákům nabízí kanály AMC a Film+, v jejíchž programové nabídce najdou diváci hollywoodské filmy všech žánrů. Dále jsou zde také JOJ Cinema a CS Film, které patří do portfolia slovenské televizní skupiny JOJ. Zatímco CS Film nabízí divákům české a československé filmy, JOJ Cinema se orientuje především na zahraniční velkofilmy.Důvod, proč tvoří filmové a seriálové televizní stanice největší kategorii tematických kanálů, vysvětlují čísla televizní sledovanosti Zatímco filmům věnují 17 % z času stráveného před televizními obrazovkami, seriálům 22 % a ostatním dramatickým pořadům, jako jsou sitkomy a další, zbývajících 6 %. Sledování filmů a seriálů je oblíbenější mezi mladšími věkovými skupinami diváků. Nejvíce času jim věnují diváci ve věku 25-34 let, v roce 2022 to bylo konkrétně 49 %.Samotné filmové a seriálové televizní stanice se na celkovém podílu na sledovanosti u diváků ve věku 15-69 podílí z 9 %. Zatímco zásah volně dostupných stanic se počítá v milionech diváků měsíčně, u placených kanálů jde spíše o stovky tisíc diváků měsíčně. „,“ podotýká Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia. Zároveň dodává, že placené filmové a seriálové kanály patří obecně k nejsledovanějším placeným kanálům vůbec.Zatímco dokumentární a sportovní televizní stanice jsou často sledovány především mužskými diváky v produktivním věku, u filmových a seriálových televizních stanic je skladba diváků různorodější. „,“ vysvětluje Pavel Müller s tím, že například na CANAL+ Action a AMC tvoří muži ⅔ všech diváků ve věku 15-69 let. Jiné filmové a seriálové televizní stanice mají ve své programové nabídce více filmových a seriálových žánrů, proto je skladba jejich diváků vyrovnanější.Pestrá je také nabídka obsahu jednotlivých filmových a seriálových kanálů, existují však žánry, které jsou úspěšné napříč těmito televizními stanicemi. „," upřesňuje Pavel Müller. Vedle nich si mezi diváky najdou své místo také rodinné filmy, fantasy nebo romantické komedie. „," popisuje Pavel Müller a jako příklad udává televizní stanici FilmBox, která ve svých počátcích nabízela divákům pouze zahraniční filmy, následně však začala výrazněji investovat do nákupu českého obsahu. „," tvrdí Pavel Müller. Velký zájem o české, případně československé filmy, potvrzuje i druhé místo v žebříčku nejsledovanějších placených televizních stanic u nás - na něm se dlouhodobě umisťuje televizní kanál CS Film, který je zaměřený exkluzivně na českou a československou kinematografii.