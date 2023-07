Anketa: Veřejnoprávní média by se měla financovat ze státního rozpočtu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů (foto: parabola.cz)



Jak by se měla financovat veřejnoprávní média (zejména televize a rozhlas) zjišťovala nedávná anketa webu parabola.cz. Většina hlasujících si myslí, že by se měla zafinancovat ze státního rozpočtu.Anketa probíhala v době, kdy již několik dní na Slovensku platí zákon, který mění způsob financování veřejnoprávního telerozhlasu RTVS (Rozhlas a televize Slovenska). Od 1.7.2023 se již koncesionářské poplatky na Slovensku nevybírají a veřejnoprávní média jsou financovány přímo ze státního rozpočtu. Každý rok RTVS získá 0,17% HDP, což znamená, že příjem se bude postupně zvyšovat s růstem slovenské ekonomiky. Řešení je svým způsobem výhodné i pro RTVS - odpadne vykazování a vymáhání poplatků.Situace v Česku je ale diametrálně odlišná a tak trochu jsme se zastavili v čase - v době prudkého růstu cen (autorská i vysílací práva, mzdy, distribuce signálu) zůstávají výše poplatků roky nezměněné - za televizi od roku 2008 domácnosti platí 135 Kč, za rozhlasový přijímač od roku 2005 částku 45 Kč měsíčně. Výše poplatků se zatím nemění. Spíše se bude redefinovat, kdo má platit poplatek - vývoj jde rychle vpřed a televizní či rozhlasové programy diváci a posluchači mohou sledovat na mobilech, tabletech, noteboocích či počítačích. Tedy i na dalších zařízeních, na kterých se obsah dříve nekonzumoval.Vraťme se k samotné anketě. Celkem 59,9 procenta respondentů se domnívá, že veřejnoprávní televizi a rozhlas by se měla financovat ze státního rozpočtu.Pro zachování českého způsobu financování médií veřejné služby - tedy z koncesionářských poplatků - je 28,3 procenta hlasujících.Zbývajících 11,8 procenta oslovených si myslí, že veřejnoprávní média by se měla financovat jiným způsobem.Vyplývá to z hlasování na webu parabola.cz, které probíhalo od 8.7. do 28.7.2023 a zúčastnilo se ho 406 čtenářů.Po uzavření hlasování jsme na stránkách parabola.cz připravili hlasování nové. Tentokrát nás zajímá, jak jste Češi na tom se slovenštinou a jak Slováci s češtinou? Po více než třiceti letech od rozdělení společného státu. Znáte druhý jazyk bývalého federálního státu dokonale? Hlasovat můžete na titulní stránce v levém sloupci.redakce