Čtenáři od nových kanálů TV Prima očekávají nejčastěji sport

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů (foto: parabola.cz)



Další tři nové televizní kanály hodlá spustit česká mediální skupina FTV Prima, provozovatel televizních stanic Prima. Jaké programy to budou? To zatím provozovatel tají a o termínu spuštění a obsahu hodlá včas informovat.Na stránkách webu parabola.cz jsme krátce po oznámení plánů nových stanic Primy spustili anketní otázku. Otázka zněla: "" Čtenářům jsme nabídli rovnou desítku možných odpovědí (variant).Nejvíce čtenářů (28,2 procenta hlasujících) očekává, že na některém z nových programů společnosti FTV Prima bude sport. Možná je to přání mnoha sportovních fanoušků získat přístup k dalšími bezplatnému sportovnímu obsahu ale pravděpodobně čtenáři uvažují na základě informace, že jeden z programů se bude vysílat v pozemním vysílání v HD ready rozlišení (1280x720p). A právě u sportu se očekává vyšší obrazová kvalita než u jiných programů. I když pochopitelně i jiný obsahu si diváci vychutnají více, když je dostupný v lepší technické kvalitě.Další nabízené varianty získaly v naší anketě mnohem méně hlasů. Něco jiného (jinou nabídku než 9 ostatních uvedených variant) očekává 11 procent respondentů. Dětské pořady očekává 10,7 procenta hlasujících a kanál zaměřený výhradně na seriály 10,5 procenta respondentů.9,3% hlasujících očekává na některém z nových kanálů Primy pořady o zdravém životním stylu. Stanici zaměřenou výhradně na nakupování prostřednictvím televizní obrazovky 9,3% čtenářů.Hudební televizní stanici od Primy očekává 6% hlasujících. Stejný počet i stanici s komediálním a zábavním obsahem.Pořady pro seniory na některém z nových kanálů Primy očekává 5,7% čtenářů a pořady o vaření 3,3% hlasujících.Anketa probíhala od 17. června do 7. července 2023 a hlasování se zúčasnilo 419 čtenářů.Po uzavřené uvedené ankety byla vzápětí spuštěna nová zaměřená na financování veřejnoprávních médií. Hlasovat můžete na titulní stránce v levém sloupci.redakce