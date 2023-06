Češi fandí dokumentárním pořadům

DNES!

Dokumentární pořady přináší divákům faktické informace o významných lidech, místech či událostech, a umožňují jim tak seznámit se s důležitými tématy. I proto se dokumentární kanály těší mezi českými diváky oblibě. Z celkového času, který Češi ve věku 15-69 let tráví sledováním televize, připadají 4 % na dokumentární pořady.Dokumentární televizní stanice se od počátků primárně zaměřovaly na historii, politiku, přírodu a společnost, k současným tématům patří také sport, cestování, zdraví, ekonomika či sociální média.,“ vysvětluje Tatiana Bizovová, Channel Account Manager ve společnosti Atmedia, jež na našem trhu obchodně zastupuje téměř 30 tematických televizních stanic. „,“ doplňuje Tatiana Bizovová.Čeští televizní diváci mají na výběr z přibližně dvaceti dokumentárních kanálů, přičemž většinu z nich najdou v nabídce operátorů placené televize. Jde například o televizní stanice Animal Planet, Discovery Channel, History Channel, National Geographic nebo Viasat Nature.Na českém trhu působí kolem dvaceti dokumentárních stanic, ovšem pouze šest z nich je zapojeno do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti a prodává svůj reklamní prostor na oficiální televiznímu měnu - GRP. „,“ přibližuje Tatiana Bizovová.,“ uvádí Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia. Z celkového času, který tráví čeští diváci ve věku 15-69 let sledováním televize, připadá na dokumentární pořady 4 %. Podobně jako sportovní pořady jsou také dokumentární pořady více vyhledávané muži než ženami. Zatímco muži ve věku 15-69 let věnují dokumentárním pořadům 5 % času stráveného před televizními obrazovkami, u žen jsou to 3 %.,“ vysvětluje Pavel Müller. Například volně šířená televizní stanice Prima ZOOM osloví měsíčně v průměru 2,7 milionu diváků a CS Mystery přes 600 diváků ve věku 15-69 let. Zásah placených dokumentárních stanic se pak pohybuje ve stovkách tisíc diváků, například National Geographic osloví měsíčně v průměru přes 400 tisíc diváků ve věku 15-69 let.Podle Pavla Müllera patří placené dokumentární stanice k tzv. niche kanálům, které oslovují specifickou cílovou skupinu diváků. „.“ U většiny dokumentárních stanic tvoří muži ve věku 25-54 let zhruba jednu třetinu všech diváků ve věku 15-69 let, ovšem u některých kanálů je tento podíl mnohem vyšší. Příkladem může být Discovery Channel, který ze 70 % sledují právě muži ve věku 25-54 let. Další zhruba jednu třetinu diváků dokumentárních televizních stanic pak tvoří muži ve věku 55-69 let.Ačkoliv se programové schéma jednotlivých dokumentárních televizních stanic liší, z výsledků televizní sledovanosti lze vypozorovat, že některá témata jsou mezi televizními diváky oblíbená napříč dokumentárními kanály. „,“ uvádí Pavel Müller. Pořady o druhé světové válce patří k nejsledovanějším pořadům například na televizních stanicích National Geographic nebo CS History. Dalším příkladem úspěšného formátu jsou dokumentární reality show, které vysílají například televizní stanice Spektrum nebo Discovery Channel.(Atmedia)redakce