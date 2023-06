40 procent času při sledování televize tvoří obsah přes internet, který již předběhl anténu

DNES!

▲ Obr č. 1 - 91 procent českých domácností má alternativu k DVB-T2 (foto: NMS)



Je patrné, že lidé stále více obsahu v televizi sledují pomocí internetu. Televizi připojenou k internetu má 6 z 10 Čechů a do budoucna bude navíc podíl ještě růst

▲ Obr č. 2 - Internet ke sledování TV využívá 60 procent domácností (foto: NMS)



U mladých je internet jako zdroj příjmu při sledování TV již standardem

▲ Obr č. 3 - Internet dominuje času strávenému u TV (foto: NMS)



Příjem „přes anténu“ bude ztrácet, lidé plánují víc sledovat přes internet

▲ Obr č. 4 - Internet je hlavní z hlediska sledování videoobsahu (foto: NMS)



Internet je pro Čechy nejčastějším zdrojem přenosu videoobsahu. Když sledují televizi, 40 procent času, který lidé u televize tráví, tvoří dle deklarované sledovanosti obsah právě z něj. 32 procent času pak pokryje obsah z klasické antény (DVB-T2), zbývajících 28 procent času si dělí satelit a kabelová televize. Dokonce 91 % českých domácností má již deklarovanou alternativu k DVB-T2.Data vyplývají z nového průzkumu, který pro Asociaci provozovatelů mobilních sítí zpracovala agentura NMS Market Research. Jak výzkumníci zjistili, televizi má a sleduje více než 9 z 10 Čechů a Češek.,“ uvedl spoluautor výzkumu z agentury NMS Market Research Vít Pavliš.Internet už se stal standardem pro konzumaci videoobsahu přeš televizní obrazovky u mladších diváků. Data ukazují, že například ve věkové skupině 18 až 24 let pocházelo 75 procent obsahu, který sledovali respondenti na hlavní televizi z internetu. 15 procent obsahu pak pocházelo z klasické antény a 10 procent ze satelitu nebo kabelového vysílání.Téměř 6 z 10 domácností již využívá nějakou streamovací službu, nejpopulárnější jsou Netflix, Voyo a HBO Max. Televizi s širší nabídkou programů (ať už IPTV, satelitní, nebo kabelové vysílání) pak využívá 7 z 10 domácností, nejoblíbenějšími jsou O2 TV, následuje Vodafone TV, Skylink a T-Mobile TV.Výzkumníci se lidí ptali i na to, jak do budoucna plánují přijímat videoobsah. Méně či vůbec plánují lidé sledovat vysílání z klasické antény (24 % stávajících diváků přes terestriku), přes satelit (27 %) či kabelovou televizi (23 %).Nejvíce posílí streamovací služby, které plánuje více než dnes sledovat pětina stávajících diváků, více sledovat plánují lidé i HbbTV (14 % lidí plánuje více sledovat skrze „červené tlačítko“), pořady na internetu např. na YouTube (13 %) a IPTV (12 % stávajících diváků plánuje sledovat více). Dalších 10 % českých domácností navíc zvažuje v blízké budoucnosti televizi s širší nabídkou programů nově pořídit.Výzkum proběhl na reprezentativním vzorku populace 15-75 let, a to pomocí on-line dotazování v Českém národním panelu. Počet respondentů je 1 520. Sběr proběhl v období 28.4. až 7.5.2023.NMS Market Research je výzkumná agentura s více než 20letou historií. Kromě výzkumu trhu, který poskytuje stovkám klientů z celého světa, zkoumá i politická a společenská témata. Je členem mezinárodní organizace ESOMAR a národní organizace SIMAR.(NMS)redakce