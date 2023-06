Atmedia: Vývoj českého televizního trhu v čase

DNES!

▲ Obr č. 1 - Placené televizní stanice zvyšují svůj počet i podíl na sledovanosti (foto: Atmedia)



▲ Obr č. 2 - Placené televizní stanice osloví miliony diváků měsíčně (foto: Atmedia)



Trh volně šířených i placených televizních stanic se v posledních letech proměnil. Některé televizní stanice ukončily vysílání, nebo vystoupily z oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti, ovšem řada nových - zejména tematických - na trh vstoupila. V současné době je zde celkem 58 televizních stanic, které jsou měřené a které zároveň prodávají reklamní prostor na oficiální televizní měnu - GRP.Z celkového počtu 58 televizních stanic je 36 volně šířených. Diváci je tak mohou sledovat nejen prostřednictvím operátorů placené televize, ale také bezplatně v rámci digitálního pozemního vysílání. „,“ tvrdí Michaela Suráková, Managing Director společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje téměř 30 tematických televizních stanic. Vysvětluje, že některé televizní kanály sice v posledních letech ukončily vysílání nebo vystoupily z měření televizní sledovanosti, ovšem v souvislosti s digitalizací a přechodem na DVB-T2 začaly digitální pozemní multiplexy zaplňovat svými kanály komerční televizní skupiny Nova a Prima. Od roku 2018 spustily kanály Prima STAR Prima SHOW , CNN Prima News a Nova Lady ,“ upozorňuje Michaela Suráková a dodává, že lifestylový kanál Spektrum Home, jenž byl dříve dostupný jen v nabídce operátorů placené televize, začal v únoru letošního roku vysílat také v jednom z digitálních pozemních multiplexů. „,“ vysvětluje Michaela Suráková.pay-tv-pocet-podil.jpg" border="0" hspace="5" vspace="5" align="left" alt="obrázek">Jestliže je počet měřených volně šířených televizních stanic podobný jako před šesti lety, na trhu s placenými televizními kanály došlo k výraznějším změnám. „,“ uvádí Michaela Suráková. Zatímco v roce 2018 bylo v oficiálním elektronickém měření televizní sledovanosti 17 placených kanálů, v květnu letošního roku jich bylo již 22. K tomuto nárůstu přispěla například společnost AMC, která ke svému portfoliu měřených televizních stanic připojila od roku 2018 hned dva placené tematické kanály - AMC (filmový) a TV Paprika (lifestylový).Na český televizní trh s placenými stanicemi navíc v posledních letech vstoupili i noví hráči, konkrétně mediální skupiny Warner Bros. Discovery a Canal+. První jmenovaná skupina zařadila od roku 2018 do měření televizní sledovanosti tři placené tematické kanály - Discovery Channel (dokumentární), Eurosport 1 (sportovní) a TLC (lifestylový). Mediální skupina CANAL+ se zase na českém trhu ohlásila spuštěním filmové a seriálové stanice Canal+ Action. Díky akvizici společnosti SPI International získala také filmový kanál FilmBox, ke kterému ještě přidala sesterský FilmBox Stars.,“ vysvětluje Michaela Suráková a upozorňuje, že o placené televizní stanice je mezi diváky stále větší zájem. Za posledních šest let vzrostl jejich podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků ve věku 15-69 let o 54 %. Měsíčně osloví společně v průměru 3,2 milionu diváků starších čtyř let, kteří jejich sledováním tráví v průměru 1 hodinu a 12 minut denně.,“ tvrdí Michaela Suráková a jako příklad uvádí větší množství lokálního obsahu nebo nabídku filmů a seriálů, které diváci jinde nenajdou. „,“ pokazuje Michaela Suráková na konkrétní příklad.(AtMedia)redakce