Streamovací služby se v Česku i na Slovensku těší podobné oblibě

Podobné rysy vykazuje jak v počtu uživatelů, tak například i v podílu nejvyužívanějších streamovacích služeb na celkovém trhu

Ne všichni ovšem za všechny využívané služby platí

Část uživatelů má k některým streamovacím službám přístup prostřednictvím účtů sdílených s jejich známými a přáteli. Neplatí tedy, že všech 2,6 milionu Čechů a 1,3 milionu Slováků patří k platícím uživatelům

▲ Obr č. 1 - Kolik Čechů a Slováků využívá streamovací služby (foto: Atmedia)



Netflix, HBO Max, Voyo a nově Disney+

Český i slovenský trh placených VOD služeb není zdaleka tak saturovaný jako některé zahraniční trhy v západní nebo severní Evropě, kde si streamovací služby předplácí mnohem více diváků. I proto na český a slovenský trh vstupují noví hráči

Necelých 300 Kč za měsíc

O výzkumu

Průzkum atmedia index za druhé pololetí loňského roku, který pravidelně realizuje mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia, ukázal, že se český a slovenský trh placených VOD služeb od sebe příliš neliší.,“ přibližuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia.Zatímco v Česku využívalo ve 2. pololetí loňského roku aspoň jednu placenou VOD službu minimálně několikrát měsíčně celkem 40 % osob ve věku 15-69 let, na Slovensku to bylo o něco méně - 38 %. Konkrétně jde o 2,6 milionu Čechů a 1,3 milionu Slováků. Čeští i slovenští uživatelé navíc podle průzkumu atmedia index využívají hned několik placených VOD služeb najednou. Ve sledovaném období připadaly na jednoho českého i slovenského uživatele v průměru dvě služby.,“ upozorňuje Pavel Müller a dodává: „.“K nejvyužívanějším placeným VOD službám patří na českém i slovenském trhu s velkým náskokem Netflix. V Česku tuto streamovací službu v 2. pololetí loňského roku sledovaly přes 2/3 všech uživatelů placených VOD služeb, na Slovensku to byly necelé 2/3 z nich. Také druhé a třetí místo žebříčku nejvyužívanějších placených VOD služeb obsadili na obou trzích stejní hráči - konkrétně HBO Max a Voyo. Čtvrté místo pak shodně patří službě Disney+, která přitom na český i slovenský trh vstoupila v červnu 2022.Podle Pavla Müllera bude zajímavé sledovat, zda se žebříček nejvyužívanějších placených VOD služeb nějakým způsobem promění s ohledem na nové streamovací služby, které vstupují na český a slovenský trh. V Česku například v únoru letošního roku spustila svoji VOD službu televizní skupina Prima, o pozornost diváků chce soupeřit také nová streamovací služba CANAL+, která odstartovala letos v dubnu.,“ popisuje Pavel Müller. Na saturovaných trzích to podle něho mají jednotliví hráči složitější, proto volí novou strategii, kdy divákům nabízí více typů předplatného, například plné předplatné bez reklamy a levnější předplatné s reklamou.Podobnost lze na českém a slovenském trhu vidět i ve výši částky, kterou diváci vydávají za placené VOD služby. V případě uživatelů, kteří platí za streamovací služby přímo poskytovateli služby, to v Česku v 2. pololetí loňského roku bylo v průměru 297 Kč za měsíc, na Slovensku 12 eur - v přepočtu 295 Kč . Nejdražší službou je na obou trzích s velkým odstupem Netflix. Částky za další placené VOD služby jako HBO Max, Voyo nebo Disney+ jsou nižší a příliš se od sebe neliší.Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4 196 respondentů (internetová populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu a 3 031 respondentů (internetová populace ve věku 15-69 let) ze Slovenského národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 (Česko: 4.-16. 10. 2022, 2.-15. 1. 2023, Slovensko: 14.-28. 10. 2022, 2.-17. 1. 2023).Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do tří zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených videí na vyžádání (VOD).redakce