Co očekávají diváci od televize A11? Nejvíce zábavu a sport

Koncem dubna začala na českém trhu vysílat stanice Náš region TV pod novým brandem - A11. S přejmenováním programu se rozšířilo programové schéma o další typy pořadů.Vedle regionálního zpravodajství, které je základním prvkem programu A11. Vedle nejnovějších zpráv z regionů České republiky stanice přináší i další formáty - hlavní zpravodajskou relaci pokrývající nejvýznamnější události republiky, dále seriály, filmy, dokumenty, talk show, rozhovory a zábavu.Ještě před (re)startem A11 portál parabola.cz položil svým čtenářům anketní otázku: "" Nabídli jsme Vám 10 variant odpovědí. Nejvíce hlasů dostala volba "všechny vyjmenované" (žánry). Takovou volbu označilo 16,5 procenta hlasujících čtenářů.Z konkrétních žánrů nejvíce čtenářů zvolilo, že očekává zábavu (15,3%). Obdobný počet (15%) vybralo variantu sport. Filmy na televizi A11 očekává 13,5 procenta hlasujících čtenářů a více domácích zpráv 10,2% respondentů. Další žánry nedosáhly 10 procent - více zpráv ze zahraničí očekává 7,1% hlasujících, seriály 6,1 procenta čtenářů, hudbu a hudební pořady 3,6 procenta respondentů a dokumentární filmy na A11 očekává 2,5 procenta hlasujících.Něco jiného na A11 očekává 10,2 procenta oslovených čtenářů.Při pohledu na programové schéma na první vysílací dny televize A11 se ukazuje, že někteří čtenáři se dočkali některých žánrů. Stanice věnuje hodiny vysílacího času regionálnímu zpravodajství a informacím, které se týkají plošně celé republiky. Sport na televizi A11 žádný zvláštní prostor nedostává. To se ale změní s nástupem druhého programu A11 Sport, jenž má odstartovat na podzim letošního roku a bude zcela zaměřen na sport a zdravý životní styl.Ankety webu parabola.cz, která se týkala obsahu A11, se zúčastnilo 393 čtenářů. Výzkum probíhal od 15. dubna do pátého května.Hned po uzavření výše uvedené ankety byla vyhlášena nová. Tentokrát se parabola.cz ptá svých čtenářů, co se jim vybaví s pojmem červeného tlačítka u televizního vysílání. Je to vypnutí televizoru či set top boxu, HbbTV, barevné funkční tlačítko (teletextu či jiné aplikace) nebo něco jiného?V nové anketě může hlasovat z titulní stránky webu parabola.cz, kde se nachází v levém sloupci.Nelíbí se Vám otázky v anketách? Můžete navrhnout lepší průzkum, lepší otázku včetně možných odpovědí. Případné náměty na otázky můžete posílat na redakční e-mail.