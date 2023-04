TV Nova: Streamovací služby porostou. Lokální obsah klíčem úspěchu

DNES!

▲ Obr č. 1 - Roundtable CME - TV Nova a TV Markíza (foto: CME).



▲ Obr č. 2 - Roundtable CME - růst SVOD na západních trzích (foto: CME).



Růst SVOD v zahraničí, v Česku a na Slovensku

▲ Obr č. 3 - Roundtable CME - obdobný vývoj se očekává v Česku a na Slovensku (foto: CME).



▲ Obr č. 4 - Roundtable CME - větší podíl SVOD a více SVOD služeb v domácnosti do roku 2027 (foto: CME).



▲ Obr č. 5 - Roundtable CME - měření sil lokálních a globálních SVOD hráčů: Německo a Francie (foto: CME).



Lokální SVOD platformy bojují o diváky s globálními hráči

▲ Obr č. 6 - Roundtable CME - Viaplay ve Skandinávii rychle roste a zřejmě předběhne i Netflix (foto: CME).



▲ Obr č. 7 - Roundtable CME - lokální obsah klíčovým pilířem úspěchu SVOD ve Skandinávii (foto: CME).



▲ Obr č. 8 - Roundtable CME - VOYO na cestě k 1 milionu zákazníků (v Česku a na Slovensku) (foto: CME).



2/3 diváků sleduje seriály TV Nova z lineárního vysílání

▲ Obr č. 9 - Roundtable CME - proč je a bude VOYO úspěšné? Mj. díky původní produkci a zavedené značce (foto: CME).



▲ Obr č. 10 - Roundtable CME - 2/3 sledovanosti vlastních seriálů je v lineárním vysílání (foto: CME).



Žádný negativní dopad SVOD na lineární televizi

▲ Obr č. 11 - Roundtable CME - TV Nova a TV Markíza nadále se silným podílem v lineárním vysílání (foto: CME).



VOYO je silný i ve srovnání s lineárními kanály

▲ Obr č. 12 - Roundtable CME - VOYO jako čtvrtý nejsledovanější kanál srovnávaný s lineární tv (foto: CME).



VOYO Originals přidává další tituly

▲ Obr č. 13 - Roundtable CME - VOYO Origináls v čase (foto: CME).



▲ Obr č. 14 - Roundtable CME - VOYO v číslech (foto: CME).



Povědomí o SVOD a VOYO

▲ Obr č. 15 - Roundtable CME - VOYO je oblíbená značka (foto: CME).



▲ Obr č. 16 - Roundtable CME - 89% CZ, 82% SK uživatelů VOYO týdně (foto: CME).



SVOD služby budou významně růst i v nadcházejících letech. Očekává to společnost CME , vlastník české TV Nova a slovenské TV Markíza. Klíček k úspěchu lokálního či regionálního hráče je vlastní produkce.Vývoj na trhu SVOD (placené video na požádání) v Evropě, změny v chování diváků okomentoval Didier Stoessel, CEO CME a Dušan Švalek, Deputy CEO CME na dnešním RoundTable CME.Obecně streamovací služby mají i v nadcházejících letech dále růst. Na přiloženém grafu je vidět predikce pro USA, Velkou Británii, Švédsko a Norsko.Obdobně i v České republice a na Slovensku budou streamovací platformy významně růst. Jde o vývoj od roku 2015 do roku 2023 a odhad až do roku 2027.V současné době mají streamovací platformy silnější pozici na českém trhu, které využívá téměř 30 procent domácností a průměrně využívá cca 1,5 streamovací služby. Na Slovensku mají streamovací služby 25% share a tamní domácnosti využívají v průměru v cca 1,3 streamovacích platforem.Do roku 2027 má dojít k výraznému nárůstu počtu SVOD domácností jak v Česku, tak i na Slovensku. V Česku budou streamovací platformy ve více domácnostech (cca 50%), které budou využívat v průměru 2 streamovací služby. Na Slovensku bude SVOD v cca 47% domácnostech, které budou využívat průměrně cca 1,7 streamovacích služeb.Lokální streamovací platformy bojují o své zákazníky s globálními hráči jako jsou Netflix, prime video či Disney+. Graf ukazuje, jak si vedou SVOD služby na velkých evropských trzích - německém a francouzském. Domácí služby prohrávají s globálními poskytovateli SVOD obsahu.Jak zvítězit nad globálními SVOD službami ukázal skandinávský operátor služby Viaplay, který ve Švédsku, Finsku, Dánsku a Norsku strmě roste a očekává se že přespříští rok bude mít Viaplay více abonentům než Netflix.S investicí do lokálního obsahu roste počet abonentů Viaplay. Graf ukazuje, jak s nárůstem počtu lokálního obsahu roste počet zákazníků Viaplay.Domácí služba VOYO funguje na českém a slovenském trhu již řadu let. V září 2021 začala nabízet první titul VOYO Originál - pokračování seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, která se z lineárního vysílání přestěhovala za paywall (platební bránu), službu VOYO.VOYO pomáhá skupinám Nova a Markíza k dalšímu růstu. Na dalším grafu je vidět sledovanost několika epizod vlastní produkce (Zlatá labuť, Jedna rodina). Zhruba 2/3 sledovanosti vygeneruje tzv. živé sledování (lineární televize), dalších 14 až 16% odložená sledovanost, 16 až 18 procent sledování titulů ze služby VOYO a zbývající procenta připadají na stránky nova.cz.Podobné grafy pro slovenský trh nebyly představeny.Pro televizní skupiny Nova a Markíza je důležité, že rozvoj placené streamovací služby VOYO "nekanibalizuje" Novu ani Markízu a SVOD je vhodným doplňkem k nabízeným službám vysílatele. Zatímco Nova měla v roce 2022 share 32,5%, letos již 33,5%. Ještě lepší výkon dosahuje skupina Markíza - v loňském roce měla share 23,7%, letos 28,6%. Jak u Novy, tak Markízy se jedná o cílovou skupinu 12 až 54 let.Placená služba VOYO si velmi dobře vede i ve srovnání podílu na trhu s lineárními kanály. V únoru 2023 to byla čtvrtá nejsledovanější služba po TV Nova, ČT1 a TV Prima. VOYO dokonce předstihlo i filmový kanál Nova Cinema Data pro slovenský trh nebyly představeny.Jak již bylo uvedeno, VOYO Originals odstartovalo novými díly Ordinace v růžové zahradě v září 2021. Od té doby knihovna VOYO nabídla řadu dalších titulů jako například Případ Roubal, Iveta, Jitřní záře, Gumy, Sex O'Clock a další.Průzkum o povědomí zákazníků o streamovacích službách (SVOD) a VOYO v Česku a na Slovensku ukazuje další graf.V 10. týdnu 2023 týdne využívalo VOYO 89% aktivních uživatelů v Česku a 82% na Slovensku. Za týden v Česku diváci zkonzumovali 13,5 hodiny obsahu VOYO, na Slovensku z VOYO 13 hodin contentu.Martin Vyleťal