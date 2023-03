Zdarma tv nebo placenou? Co čtenáři nejvíce využívají?

DNES!

▲ Obr č. 1 - Diváci u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: TCL)



▲ Obr č. 2 - Výsledky hlasování čtenářů webu parabola.cz







Televizní diváci mají k dispozici bohatou nabídku programů a služeb. Mohou si vybírat mezi volně vysílanými programy, placenou televizí i streamovaným obsahem (služby typu VOD - video na požádání). Co čtenáři webu parabola.cz nejvíce využívají?Čtenáři portálu parabola.cz aktuálně nejvíce konzumují kombinaci televizních a video služeb. Vyplývá to z výsledků nedávno uzavřené anketní otázky, která zněla: "Jakou kombinaci tv služeb používáte?" Nejčastěji využívají volně vysílanou nabídku programů plus placené televizní stanice a plus streamovaný obsah. Takovou variantu využívá 31,1 procent hlasujících čtenářů.Striktně jen bezplatnou televizní nabídku využívá 23 procent respondentů.Třetí nejpočetnější skupinu čtenářů tvoří diváci s volnou televizí a placenou tv (17,1 procent respondentů).Placenou televizi kombinuje se streamovací službou (či službami) 12,7 procenta hlasujících čtenářů.Další nabízené varianty v anketní otázce získaly pod 10% hlasů. Volnou televizní nabídku se streamovaným obsahem využívá 7,9% respondentů. Výhradně video na požádání sleduje 4,6% čtenářů a výhradně placenou televizi 3,6 procenta hlasujících.Anketa probíhala od 4.3. do 24.3.2023. Hlasování se zúčastnilo 521 čtenářů webu parabola.cz.Hlasování v popisované anketě přineslo i další nepřímé výsledky a to, že volně vysílanou televizi (třeba i v kombinaci s jinými službami) využívá většina hlasujících 56,1% čtenářů. Placenou televizi (případně v kombinaci s jinými službami) využívá 43,7 procenta hlasujících. Streamovanou službu (případně v kombinaci s jinými platformami) využívá dokonce 56,3% hlasujících. Tedy o dvě desetiny procentního bodu více čtenářů než varianty s volnou televizí.Hlasování v uvedené Anketě skončilo. Můžete se ale zúčastnit dalšího průzkumu. Aktuálně hledáme odpověď na otázku: "Na jakém méně obvyklém místě sledujete tv/video obsah nejčastěji?"redakce