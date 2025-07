Prima KRIMI SK či JOJ Svět žádají o českou licenci

DNES!

Na trhu se brzy objeví slovenská programová mutace českého kanálu. Společnost FTV Prima již požádala o satelitní vysílací licenci českého regulátora médií (RRTV - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). S českou licencí chce na satelitu také vysílat společnost Československá filmová společnost, s.r.o. svůj program. O licenci na DAB vysílání požádala společnost LIN a.s. pro svoji staniciSpolečnost FTV Prima, která na českém a slovenském trhu provozuje své televizní programy pod značkou Prima, hodlá rozšířit svoje programové portfolio na Slovensku. Českého regulátora totiž požádala o udělení satelitní licence pro stanici Prima KRIMI SK.Samotný název jasně vystihuje o čem bude nový program. Půjde o stanici, která se zaměří na kriminální seriály a filmy a to takové, na které se podaří provozovateli získat vysílací práva pro slovenské teritorium. Doposud na Slovensku oficiálně působí stanice Prima SK, Prima COOL SK a Prima LOVE SK, které vycházejí z programového schématu svých českých mateřských stanic. Očekává se, že Prima KRIMI SK nebude mít tak bohaté programové schéma jako její původní česká verze s ohledem na skutečnost, že práva na řadu titulů již mohou vlastnit domácí (slovenské) televizní stanice.Pro FTV Prima bude mít spuštění Prima KRIMI SK minimálně trojí efekt. Operátorům na Slovensku nabídne další program do jejich balíčků a to může využít pro zvýšení distribučních poplatků, neboť její nabídka bude atraktivnější. Dalším příznivým dopadem pro provozovatele bude možnost cílit s televizní reklamou přímo na slovenské diváky, což ji přinese další příjmy. A třetím, neméně důležitým efektem, je příležitost pro stažení české varianty Prima KRIMI ze slovenského trhu, která nemá práva pro toto území. Nicméně na Slovensku je vysoká poptávka po českých stanicích a FTV Prima reaguje na tuto potřebu a spouští pro tamní trh další stanice.S další českou vysílací licencí chce poskytovat svůj program také Československá filmová společnost, s.r.o. Ta požádala RRTV o udělení satelitní licence pro svoji stanici JOJ Svět. O záměru (zatím) nejsou žádné informace. Pravděpodobně provozovatel spustí českou verzi JOJ Svět, což by znamenalo, že diváci v Česku by získali přístup k dalšímu dokumentárnímu kanálu.Stanice JOJ Svět ("JOJ Svet") se doposud vysílá jen na Slovensku. Divákům nabízí dokumentární filmy domácích (slovenských) autorů. Stanice nabízí také akviziční tituly.Společnost LIN a.s. požádala o udělení licence pro digitální rozhlasové vysílání pro svoji stanici Český Impuls. Tato stanice se již vysílá v celoplošném multiplexu B u operátora Czech Digital Group, který je vlastněn Českými Radiokomunikacemi.RRTV se bude všemi požadavky zabývat na některém z příštích termínů zasedání. To nejbližší je s ohledem na dovolené naplánováno na 5. a 6. srpna 2025.redakce