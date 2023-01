Atmedia v roce 2022: 5% podíl na sledovanosti a rozšíření portfolia

DNES!

Už podruhé za sebou se nám podařilo udržet celoroční podíl na sledovanosti nad 5 %, což vnímám v kontextu silné konkurence velmi pozitivně

V loňském roce se nám také opět podařilo rozšířit portfolio tematických televizních stanic. Od dubna jsme začali prodávat reklamní prostor na televizní stanici FilmBox Stars a díky tomu jsme mohli klientům nabídnout možnost oslovit televizní diváky na celkem 24 měřených tematických televizních stanicích

Stabilní počet GRPů a vyprodaný reklamní prostor

Vezmeme-li v úvahu, že v roce 2021 byla televizní sledovanost z důvodu pokračující koronavirové pandemie rekordní a z tohoto důvodu v roce 2022 meziročně poklesla, jde o velmi dobré výsledky. K nim nám pomohla vysoká poptávka po televizní reklamě a také skutečnost, že jsme udrželi 5% podíl na sledovanosti

Rozšíření portfolia již na jaře 2023

Z důvodu vysoké poptávky po televizní reklamě a vyprodaného reklamního prostoru se snažíme neustále rozšiřovat naše portfolio tematických televizních stanic. Už nyní mohu prozradit, že v nadcházejících měsících přidáme k dosavadním 23 měřeným televizním kanálům nejméně jednu další tematickou stanici

Atmedia index nově také na Slovensku

Vzhledem k rostoucímu zájmu o data především z oblasti placených VOD služeb jsme v loňském roce rozšířili výzkum tak, abychom mohli klientům poskytnout ještě detailnější vhled do českého VOD trhu, který rychle roste a konkurence přibývá

Řada zahraničních klientů často spojuje český a slovenský trh dohromady, chtěli jsme proto klientům nabídnout data z obou trhů. Výsledky atmedia index například ukazují, že podíl uživatelů placených VOD služeb je v obou zemích podobný

Rozhovory se zahraničními odborníky na mediální a televizní trh

Díky spolupráci s řadou zahraničních klientů máme vhled do mediálního a televizního prostředí v různých evropských státech. Naším cílem je zprostředkovat tento vhled také českým klientům a české odborné veřejnosti. Ač je často lokální trh podobný těm zahraničním, v řadě případů nám situace v zahraničí ukazuje, čím by se ten český mohl inspirovat

