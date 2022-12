Češi tráví sledováním televize na Štědrý den přes 6 hodin

DNES!

Televizi o Vánocích sledují diváci všech věkových skupin

Televizní sledovanost na Štědrý den výrazně překračuje celoroční průměr. Televizi si zapíná celkem 8 milionů Čechů a jejím sledováním tráví o 2,5 hodiny déle než v průběhu roku

Ještě vyšší čísla vidíme u diváků ve věku 25-34 let. Před obrazovkami tráví aspoň část Štědrého dne 73 % z nich a televizi sledují téměř 5,5 hodiny. Ti, kteří mají děti, dokonce téměř 6,5 hodiny

Vysokou sledovanost mají také dny v závěru roku, mimořádné události nebo sport

Podobně vysokou televizní sledovanost mají téměř každý rok také silvestr a Nový rok

Mimořádné události a navazující mimořádné zpravodajství dokážou vždy k televizním obrazovkám přilákat velké množství lidí

Štědrý den patří s železnou pravidelností ke dnům s vůbec nejvyšší sledovaností televize v roce. V posledních třech letech si ji 24. prosince zapnulo v průměru 82 % českých televizních diváků ve věku 4+ a jejím sledováním trávili v průměru přes 6 hodin.Rekordní byl z tohoto pohledu Štědrý večer v roce 2020, kdy doba strávená sledováním televize dosáhla téměř 6,5 hodin. Informovala o tom společnost Atmedia.," popisuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia s odkazem na oficiální výsledky televizní sledovanosti.Sledování televize na Štědrý den je oblíbenou činností u všech věkových skupin televizních diváků, výjimkou nejsou ani mladší generace. Například v uplynulých třech letech si televizi zapnulo v průměru 65 % diváků ve věku 15-24 let a jejím sledováním trávili přes 3,5 hodiny.," upřesňuje Pavel Müller a dodává, že nejvíce času tráví na Štědrý den sledováním televize diváci ve věku 55-64 let. V posledních třech letech to bylo v průměru přes 7 hodin.Vysoké televizní sledovanosti dosahují během Štědrého dne také tematické televizní stanice, které na českém trhu obchodně zastupuje Atmedia. Například v loňském roce si aspoň jeden z těchto kanálů zapnulo přes 2,2 milionu televizních diváků ve věku 4+, což bylo v porovnání s celoročním průměrem o 51 % více.Vedle Štědrého dne patří ke dnům s nejvyšší sledovaností v roce pravidelně také Boží hod vánoční a svátek svatého Štěpána - každý rok se pravidelně umisťují na předních příčkách žebříčku 10 dnů s nejvyšší sledovaností. V posledních třech letech si 25. a 26. prosince zapnulo televizi v průměru 76 % televizních diváků ve věku 4+ a jejím sledováním trávili téměř 5,5 hodiny denně. „," tvrdí Pavel Müller.Zatímco vánoční svátky, silvestr a Nový rok patří prakticky pravidelně k deseti dnům s nejvyšší sledovaností v roce, zbývající polovinu žebříčku obsazují každý rok odlišné datumy. Obvykle jde ovšem o lednové a únorové dny, kdy bývá televizní sledovanost obecně velmi vysoká. Výjimkou byl rok 2020, kdy hned čtyři místa v žebříčku deseti nejsledovanějších dnů v roce obsadily tři březnové a jeden dubnový datum, což není obvyklé. Za vysokou televizní sledovaností v tyto jarní dny stála celosvětová pandemie covid-19 a vyhlašování opatření proti jejímu šíření.," poukazuje Pavel Müller a doplňuje, že k dalším událostem, které se propisují do vysoké televizní sledovanosti, patří také například prezidentské volby nebo velké sportovní události jako třeba Mistrovství světa v ledním hokeji nebo Světový pohár v biatlonu.