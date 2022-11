Průzkum: 8% dotázaných s novým televizorem k MS ve fotbale

DNES!

▲ Obr č. 1 - Fotvaloví fanoušci u televizoru TCL (foto: TCL)



Evropané sledují fotbalová utkání s nadšením

Sdílené nadšení pro sport zůstává klíčovým elementem sledování fotbalového utkání

▲ Obr č. 2 - Sportovní fanoušci u televizoru TCL (foto: TCL)



Jak nepromeškat jediné utkání

Užít si plně zápasy

S téměř dvěma miliardami aktivních hráčů po celém světě je fotbal nejoblíbenějším sportem. Jak potvrdil výzkum, který jsme provedli se společností CSA, nadcházející fotbalová utkání vytvoří příležitost sdílet nadšení a sportovní okamžiky s blízkými osobami. Tato skutečnost silně rezonuje se značkou TCL. Snažíme se nejen vyrábět produkty s vysokou kvalitou použitých technologií za dostupné ceny a současně poskytovat uživatelům nové zážitky, ale chceme také inspirovat k jedinečnosti v běžných dnech. S nadšením sledujeme souboje jednotlivých týmů a budeme fandit zejména hráčům z našeho TCL týmu ambasadorů. V týmu jsou hráči, jako je Rodrygo, Raphaël Varane, Pedri a Phil Foden. Hodně štěstí všem soutěžícím týmům. Ať vyhraje ten nejlepší!

Osm procent respondentů si hodlá pořídit nový televizor před nadcházejícím šampionátem MS ve fotbale 2022, který se koná v Kataru. Většina diváků bude sledovat zápasy se svými blízkými.Vyplývá to z průzkumu společnosti TCL, který byl proveden ve spolupráci se společností Consumer Science & Analytics (CSA) na vybraném reprezentativním vzorku z velkých evropských zemí, který mapuje způsob, jakým budou lidé sledovat a prožívat nadcházející fotbalový svátek. Výzkum zahrnoval respondenty ze zemí jako je Francie, Velká Británie, Německo, Polsko a Španělsko.Výzkum odhalil, že i přes některé rozdíly napříč trhy (většinou z důvodů kulturních odlišností) nadšení pro hru a touha být v přítomnosti blízkých jsou hlavním motivem pro sledování fotbalových utkání.Výzkum odhalil, že dotazovaní vykazují velké nadšení pro fotbal a 7 z 10 sleduje pravidelně mezinárodní fotbalová utkání. 15 % dokonce sleduje všechna mezinárodní utkání. 61 % dotázaných bude sledovat vrcholnou fotbalovou událost roku 2022, což dokládá, že fotbal zůstává prioritním sportem. Nejvíce v Polsku (73 %), Španělsku (71 %) a Velké Británii (68 %).Mezi základní důvody pro sledování fotbalových utkání je podpora národního týmu (50 %) a také nadšení pro sport (35 %). Téměř pětina respondentů (18 %) bude sledovat fotbalová utkání z důvodu, že mezi hráči bude některá z oblíbených fotbalových hvězd.Důležitým zjištěním je fakt, že drtivá většina (83 %) bude sledovat fotbalová utkání dále i v případě, že jejich národní tým vypadne. Nejvíce pak v Polsku (88 %). Na druhé straně respondenti ze zemí jako Německo nebo Francie ztratí zájem o fotbal v případě, že jejich tým vypadne. Ve sledování by v takové případě pokračovalo jen 19 % z dotázaných v Německu a 17 % ve Francii.Pokud jde o předpověď celkového vítěze, pak Španělé věří svému týmu nejvíc (51 % věří v možné vítezství svého týmu a na škále od 1 do 10 hodnotí reálné šance sedmičkou). Na druhé straně většina Britů (73 %), Francouzů (66 %), Němců (66 %) a Poláků (61 %) věří svému týmu na celkové vítězství méně a šance na celkové vítězství určují na škále od 1 do 10 šestkou.Většina dotázaných (85 %) se chystá sledovat fotbal s někým dalším, jako je partner nebo partnerka (43 %), členové rodiny (40 %) nebo přátelé (39 %). Ve výsledku pak 86 % dotázaných Evropanů bude sledovat nadcházející fotbalová utkání na svých televizorech doma.Výzkum odhalil některé kulturní rozdíly. Britové (30 %) a Španělé (28 %) zvažují, že budou sledovat utkání v hospodě nebo restauraci, pokud jej nebudou sledovat doma, zatímco Němci (35 %) a Francouzi (34 %) budou sledovat zápasy na televizi u některého ze svých přátel.Více než 60 % dotázaných nechce přijít o utkání nebo jeho část, a pokud jej nebude moci sledovat na televizi, využije své mobilní zařízení. Francouzi (51 %) a Britové (50 %) upřednostní chytrý telefon, Poláci (50 %) a Španělé (42 %) využijí počítač, Němci (38 %) pak tablet.Fotbalová utkání se mohou stát i motivem pro koupi nového televizoru. Nový televizor zajistí lepší zážitek. 8 % respondentů sdílí tento názor, ve Španělsku pak až 10 %. Většina respondentů, kdo hodlají investovat do nového zařízení, hledá větší formát televize a lepší kvalitu obrazu (48 %). Ve Francii upřednostňují nové technologie (41 % ve srovnání s celoevropským průměrem 32 %) a Španělé dávají přednost konektivitě a chytrým funkcím (42 % ve srovnání s celoevropským průměrem 32 %).,” říká Frédéric Langin, Vice President Sales and Marketing, TCL Electronics Europe.Výzkum byl proveden v těchto zemích: Francie, Velká Británie, Německo, Španělsko a Polsko na vybraném reprezentativním vzorku 1 005 respondentů v každé zemi. Reprezentativnost byla zajištěna vážením dle následujících faktorů: pohlaví, věk, povolání a region bydliště. Celkové výsledky byly upraveny s ohledem na celkovou populace v jednotlivých zemích. Studie byla provedena online v období od 20. do 26 října 2022.TCL Electronics je rychle rostoucí společnost v oblasti spotřební elektroniky a přední hráč na globálním trhu televizí. Společnost byla založena v roce 1981 a nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, jako jsou televize, audiozařízení a chytré domácí spotřebiče. Značka televizí TCL je od roku 2020 Premium partnerem české fotbalové reprezentace.redakce