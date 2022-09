Pay-tv využívají více mladší diváci, chtějí sledovat pořady zpětně

DNES!

▲ Obr č. 1 - Placenou televizi využívá nejvíce mladší generace (foto: Atmedia)



U mladších diváků vede placená televize

Zatímco mladší televizní diváci dávají přednost placené televizi, u starších televizních diváků je to naopak

Odložené sledování pořadů a více televizních stanic

Oba tyto důvody zmiňují televizní diváci nejčastěji. Zatímco mladší diváci uvádějí především možnost odloženého sledování televizních pořadů, pro starší diváky je primárním benefitem placené televize větší nabídka televizních stanic

▲ Obr č. 2 - Hlavní důvod, proč divák platí za sledování televize (foto: Atmedia)



Mladší diváci jsou zvyklí používat nové technologie. Své oblíbené pořady chtějí sledovat kdykoliv a kdekoliv, rádi využívají možností, které jim placená televize přináší. Ostatně vedle možnosti sledovat televizní pořady zpětně a možnosti vybírat z více televizních stanic označovali za třetí nejdůležitější benefit placené televize možnost sledovat televizi na více zařízeních současně, nejen na televizoru, ale také na PC, tabletu nebo mobilu

O výzkumu

Počet televizních diváků ve věku 15-69 let, kteří sledují televizi prostřednictvím některého z operátorů placené televize ( pay-tv ), vzrostl v letošním roce na 56 %.Z výzkumu atmedia index společnosti Atmedia, která na českém televizním trhu obchodně zastupuje 30 tematických televizních stanic, vyplývá, že placená televize má mezi českými televizními diváky rok od roku stále větší zastoupení, a to zejména IPTV.Přesto je mezi nimi stále velké množství těch, kteří sledují pouze televizní stanice dostupné v digitálním pozemním vysílání. Obecně lze říct, že se využívání placené televize liší zejména podle věku televizních diváků, přičemž mladší ji využívají více a starší naopak méně.,“ popisuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, s odkazem na výsledky výzkumu atmedia index. Ten ukázal, že mezi zákazníky některého z operátorů placené televize je 62 % televizních diváků ve věku 25-34 let. Satelitní či kabelové televizi nebo IPTV dávají před pozemním digitálním vysíláním přednost také televizní diváci ve věku 35-44 let, konkrétně je to 55 % z nich. Naopak u televizních diváků nad 45 let převažuje bezplatné sledování televizních stanic dostupných v pozemním digitálním vysílání. Placenou televizi má 49 % televizních diváků ve věku 45-54 let a 48 % ve věku 55-69 let.K hlavním motivacím, které vedou televizní diváky k placení za sledování televize, patří možnost sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné v digitálním pozemním vysílání, a také možnost sledovat televizní pořady zpětně bez ohledu na čas původního odvysílání. „,“ poukazuje Pavel Müller na odlišnosti u jednotlivých věkových skupin diváků.Možnost zpětného sledování televizních pořadů je důležitý konkrétně pro 45 % diváků ve věku 25-34 let a 39 % diváků ve věku 35-44 let, kteří sledují televizi prostřednictvím některého z operátorů placené televize. Ze skupiny diváků ve věku 45-54 let a 55-69 let se jich pod tento benefit podepsalo méně, konkrétně 33 %, respektive 29 %. U možnosti sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné v pozemním digitálním vysílání, je situace opačná. Bohatá nabídka televizních stanic je důležitá pro 37 % diváků ve věku 45-54 let a 45 % diváků ve věku 55-69 let. Naopak z mladších kategorií se pod tento důvod k placení za sledování televize podepsalo 33 % diváků ve věku 25-34 let a 39 % diváků ve věku 35-44 let.,“ tvrdí Pavel Müller a dodává, že poměrně velké množství mladších diváků také oceňuje možnost sledovat pořady z videoték, které operátoři placené televize nabízejí. Naopak u diváků nad 45 let patří k třetímu nejčastěji uváděnému důvodu vysílání ve vysoké kvalitě (HD).Výzkum atmedia index realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 3 939 respondentů (internetová televizní populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách, v prvním a druhém čtvrtletí letošního roku. Sběr dat realizovala výzkumná společnost Nielsen Admosphere metodou CAWI.Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do třech zkoumaných oblastí:(1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků,(2) využívání placené a neplacené televize,(3) využívání placených a neplacených videí na vyžádání (VOD).redakce