Atmedia index: 44% diváků bez pay-tv, 1/3 z nich ji považuje za drahou

▲ Obr č. 1 - Atmedia Index - 44% diváků bez pay-tv (foto: Atmedia)



Celkem 67 % diváků, jež neplatí za příjem televizních stanic, tvrdí, že jim stačí nabídka televizních stanic, které vysílají v pozemním digitálním vysílání a které tedy mohou sledovat zdarma

Tento výrazný pokles může naznačovat určitou změnu v uvažování neplatících diváků nad tím, zda za televizní obsah platit či neplatit

Česko jednou z několika evropských výjimek

O výzkumu

Přestože počet zákazníků operátorů placené televize ( pay-tv ) u nás v posledních letech roste, značná část diváků za sledování televize neplatí a sleduje pouze volně šířené stanice dostupné v digitálním pozemním vysílání.Ze všech diváků ve věku 15-69 let jich je konkrétně 44 %. Více než třetina z nich argumentuje tím, že je placená televize drahá. Ukazují to výsledky atmedia indexu za 1. pololetí letošního roku, který realizovalo mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia.,“ poukazuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, na nejčastěji zmiňovaný důvod nevyužívání služeb operátorů placené televize. Zároveň ovšem upozorňuje, že tento důvod označilo méně neplatících diváků než před dvěma roky, kdy se pod něj podepsaly téměř celé tři čtvrtiny z nich.Stejně jako před dvěma roky je druhým nejčastěji uváděným důvodem neochota platit za televizní příjem. Ovšem zatímco v roce 2020 tento argument uvádělo 67 % diváků, kteří nemají placenou televizi, nyní je to 47 %. „,“ tvrdí Pavel Müller. Jak však dodává, je otázkou, jak se na ochotu platit za televizní obsah podepíše vysoká míra inflace v dalších měsících.Také třetí nejčastěji uváděný důvod souvisí s vůlí platit za sledování televize - 36 % diváků sledujících pouze volně šířené televizní stanice tvrdí, že placená televize je drahá. K dalším zmiňovaným důvodům poté patří neochota řešit změnu televizního příjmu nebo tvrzení, že zřízení satelitní, kabelové či IPTV je příliš náročné.I když podíl diváků s placenou televizí v České republice v posledních letech roste, v porovnání s jinými evropskými státy je stále poměrně nízký. Jako hlavní způsob příjmu televizního vysílání využívají diváci v dalších evropských státech především satelitní či kabelovou televizi nebo IPTV. Ve dvou třetinách evropských zemí sleduje televizní stanice prostřednictvím digitálního pozemního vysílání méně než 20 % tamních televizních domácností. Podobně jako v České republice má digitální pozemní vysílání stále důležité zastoupení například v Polsku, Chorvatsku, Španělsku, Litvě nebo na Ukrajině.Výzkum realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 3 939 respondentů (internetová televizní populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách, v prvním a druhém čtvrtletí letošního roku. Sběr dat realizovala výzkumná společnost Nielsen Admosphere metodou CAWI.Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do třech zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených a neplacených videí na vyžádání (VOD).redakce