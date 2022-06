Atmedia index: Češi platí za televizi průměrně 386 Kč měsíčně

DNES!

Podle výsledků atmedia index totiž 7 % diváků, kteří momentálně sledují pouze televizní stanice vysílající v digitálním pozemním vysílání, plánuje v následujících dvanácti měsících začít využívat právě placenou televizi

Průměrná částka, kterou čeští diváci vydávají za sledování televize, se za poslední dva roky příliš nezměnila. Nejčastěji se pohybuje od 300 Kč do 399 Kč. V tomto rozmezí platí za sledování televize v současnosti 18 % diváků, kteří jsou zákazníky některého z operátorů placené televize

Široká nabídka televizních stanic a možnost zpětného zhlédnutí

Češi stále častěji sledují televizi prostřednictvím některého z operátorů placené televize ( pay-tv ). Ze všech diváků ve věku 15-69 má placenou televizi již 56 % z nich, což je o dva procentní body více než před dvěma lety, a lze očekávat, že toto číslo v následujících letech dál poroste. Ukazují to výsledky atmedia indexu za 1. pololetí letošního roku, který realizovalo mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia.Podle Pavla Müllera, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, by již v příštím roce mohlo za sledování televize platit 59 % televizních diváků.,“ vysvětluje Pavel Müller.Za služby některého z operátorů satelitní či kabelové televize nebo IPTV platí diváci průměrně 386 Kč měsíčně.,“ komentuje nejnovější výsledky atmedia index Pavel Müller, a dodává, že 45 % diváků platí za televizi nad 400 Kč měsíčně.V průběhu let se příliš nemění ani základní motivace, které vedou diváky k placení za sledování televize.Stejně jako před dvěma lety uvádějí diváci dva hlavní důvody - chtějí mít možnost sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné v digitálním pozemním vysílání, a sledovat televizní pořady zpětně bez ohledu na čas původního odvysílání. Oba důvody uvádí shodně 38 % diváků, kteří za sledování televize platí. Třetím nejčastějším důvodem je možnost sledovat televizní pořady v HD kvalitě, důležitý je konkrétně pro 25 % těchto diváků.K dalším uváděným argumentům patří možnost sledovat televizi na více zařízeních současně, například na počítači, tabletu a mobilu, nebo možnost zhlédnout pořady ve videotékách, které nejsou ve standardním vysílání dostupné. Část diváků pak využívá placenou televizi, aby měli přístup k exkluzivnímu sportovnímu obsahu.Výzkum realizovala společnost Atmedia na základě dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 3 939 respondentů (internetová televizní populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách, v prvním a druhém čtvrtletí letošního roku. Sběr dat realizovala výzkumná společnost Nielsen Admosphere metodou CAWI.Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021.redakce