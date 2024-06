Představujeme: touchTV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Aplikace TouchTV na ploše



▲ Obr č. 2 - Aplikace TouchTV, hlavní obrazovka



▲ Obr č. 3 - Aplikace TouchTV, třídění podle kategorií



▲ Obr č. 4 - Aplikace TouchTV, info lišta



▲ Obr č. 5 - Aplikace TouchTV, single EPG



▲ Obr č. 6 - Aplikace TouchTV, tv archív stanice



▲ Obr č. 7 - Aplikace TouchTV, vyhledávání pořadů pomocí hlasu



▲ Obr č. 8 - Aplikace TouchTV, přehrávání pořadů z archívu



Závěr

Hodnocení:

V dnešní recenzi se podrobně podíváme na další OTT službu, která nese název touchTV . Tato OTT služba se nabízí výhradně pro zákazníky na Slovensku.Provozovatelem služby touchTV je společnost SATRO s.r.o. Díky provozovateli mám k dispozici nejvyšší balíček KOMFORT. Proto Vám mohu podrobně službu představit a popsat, jak v praxi funguje.je OTT služba, která umožňuje sledovaní televizních programů přes internet. Full HD programy používají video datový tok cca 4,8 Mb/s. Tedy i na relativně pomalém internetovém připojení by služba měla bezproblémově fungovat.Tato služba je dostupná na řadě Smart TV (LG, Samsung se připravuje), PC, mobilu nebo je možné ji sledovat pomocí multimediálního boxu, který připojíte k jakékoliv TV.Osobně využívám multimediální box Homatics Box R 4K Plus, který běží na operačním systému Android TV. Z Google obchodu si tak stačí jen stáhnout aplikaci, kterou chcete využívat.Nejvyšší balíček KOMFORT obsahuje aktuálně 74 programů a k dispozici je archív programů až na 7 dní nazpátek. Z toho je 64 programů poskytováno v HD, to je jistě velmi slušné číslo.Samozřejmě počet programů se může časem měnit, tento stav je ke dni psaní této recenze. Nicméně čtenář získává rámcovou představu, co ho v tomto balíčku čeká.K dispozici jsou ještě balíčky MINI+ a KLASIK. Nabídka MINI+ obsahuje všechny základní slovenské programy, tedy veřejnoprávní RTVS (STVR), privátní skupiny Markiza a JOJ. Nechybí ani vybrané české programy, které šíří i ostatní operátoři na Slovensku.Ono „+“ v názvu je bonus z placených TV v podobě programů Arena Sport 1, Viasat (Explore, Nature, History) a Epic Drama. Zajímavostí jsou právě programy Viasat, které jsou poskytovány již v nejnižším balíčku. Aktuálně je v balíčku MINI+ 36 programů.Balíček KLASIK je rozšířen o řadu dalších placených TV a k dispozici je aktuálně 51 programů. V nabídce operátora najdete sportovní programy jako Eurosport 1, 2, Sport1, 2, Nova Sport 1, 2, JOJ Sport, Auto Motor Sport, filmové kanály FilmBox, AMC, Film+ apod.Současné sledování je možné až na 4 zařízeních současně. Operátor aktuálně nabízí akční nabídku, kde máte první 3 měsíce zadarmo při vázanosti na 24 měsíců. Službu je možné také vyzkoušet zcela zdarma (PROMO), stačí se jen zaregistrovat na webu operátora a získáváte nejvyšší balíček KOMPLET na 10 dní.Na webu operátora najdete pěkně zpracovaný seznam programů, kde ihned vidíte, v jakém balíčku se daný program nachází. Bohužel zde není uvedeno, v jaké technické kvalitě je program poskytován.Operátor nabízí především slovenské a české programy. Maďarské programy nejsou k dispozici.Operátor doporučuje spolehlivá multimediální centra STRONG, které jsme také na webu parabola.cz představili.Testování proběhlo na multimediálním boxu Homatics Box R 4K Plus, aplikace pro Android TV je zcela stabilní a bezproblémová. Hlavní obrazovka tvoří loga televizních programů s jejich názvy a aktuálním programem, které jsou setříděny do skupin SK, CZ, Zprávy, Sport, Film, Dokument, Děti, a Hudba.Aplikace je opravdu velmi jednoduchá, nenabízí žádné další obrazovky ani možnosti individuálního nastavení. Po zvolení příslušného loga programu se objeví EPG daného kanálu. Výchozí je volba „naživo“, nicméně můžete procházet archív daného programů až 7 dní nazpátek.Klasické multi EPG - tedy mřížka s několika programy není k dispozici.Převíjení pořadů v archívu je elegantní, přeskočíte tak jakékoliv reklamy. Vše funguje rychle, bez žádných prodlev. Také přepínání mezi programy je bleskové.Klasická funkce nahrávání na cloudové úložiště operátora zde není k dispozici. Není k dispozici funkce timeshift u živě vysílaného programu. Obrazová kvalita je vynikající.Třeba televizní program TV Paprika jsem v takové kvalitě zatím v žádné OTT službě neviděl. Operátor ho musí šířit v HD kvalitě.Velmi příjemná a zcela nadstandardní funkce je vyhledávání pořadů v archívu pomocí hlasu. Funguje bezvadně v češtině i slovenštině. Samozřejmě je zde i možnost použití virtuální klávesnice. Ale hledání podle hlasu je skutečně exkluzivní a zatím jsem ho v žádné OTT aplikaci neviděl.Aplikace pro Android TV, která byla testována na multimediálním boxu Homatics Box R 4K Plus pracovala stabilně a zcela bez problémů.Obsluha aplikace je velmi jednoduchá a přehledná. Reakce na povely jsou okamžité. Obrazová kvalita je vynikající. Mezi nedostatky patří nemožnost nahrávání na cloudové úložiště operátora, možnost setřídit programy podle sebe a absence funkce timeshift.Vynikají je vyhledávaní pořadů v archívu pomocí hlasového ovládání.Některý z balíčků touchTV si můžete objednat online přímo na webu provozovatele + rychlost aplikace+ jednoduchá a přehledná aplikace+ hlasové vyhledávání+ vynikající obrazová kvalita+ většina programů ve FULL HD kvalitě+ archív na 7 dní u všech programů+ současné používání až na 4 zařízeních v ceně služby- nelze nahrávat- nelze setřídit programy- nepodporuje timeshiftIng. Martin Švehlík