Představujeme: Lepší.TV

▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Hlavní obrazovka



▲ Obr č. 2 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Editace pořadí programů



▲ Obr č. 3 - Příjem OTT služby Lepší.TV: EPG



▲ Obr č. 4 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Podrobné informace o pořadu



▲ Obr č. 5 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Nahrané díly seriálu



▲ Obr č. 6 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Záznamy pořadů



▲ Obr č. 7 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Přehrávání nahrávky z 29.3. (archív ČT2 na 100 dní)





▲ Obr č. 8 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Přehrávání pořadu z Prima MAX

▲ Obr č. 9 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Automatické přeskočení reklamy na programu Prima MAX



Prima bez reklam

▲ Obr č. 10 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Videotéka



▲ Obr č. 11 - Příjem OTT služby Lepší.TV: Měření kvality připojení k internetu



Závěr

V dnešní recenzi se podrobně podíváme na jednu z velmi oblíbených OTT služeb, která nese název Lepší.TV Lepší.TV je OTT služba, která umožňuje sledovaní televizních programů přes internet. Díky používání video kodeku HEVC stačí připojení k internetu s rychlostí alespoň 3 Mb/s. Služba Lepší.TV je dostupná na řadě Smart TV, PC, mobilu nebo je možné ji sledovat pomocí multimediálního boxu, který připojíte k jakékoliv TV.Osobně využívám právě multimediální box Homatics Box R 4K Plus, který běží na operačním systému Android TV. Z Google obchodu si tak stačí jen stáhnout aplikaci, kterou chcete využívat.Provozovatelem služby Lepší.TV je společnost goNET s.r.o. Díky provozovateli mám k dispozici nejvyšší balíček Lepší.TV Max a doplatkovou služba Prima bez reklam. Proto Vám mohu podrobně službu představit a popsat, jak v praxi funguje.Tento nejvyšší balíček obsahuje aktuálně 158 programů a k dispozici je archív programů až na 100 dní u vybraných programů, což jinde na trhu nenajdete.Archív 100 dní zpět je k dispozici u všech programů ČT (s výjimkou ČT art ), skupiny Barrandov, Seznam TV, Hobby TV, Relax TV, Mňam TV, Noe TV, RiK TV, Arena Sport 1 a 2, Red Bull TV, Spark TV, RTVS (Jednotka, Dvojka, RTVS 24), Travelxp, Leo TV, Extasy TV a English Club TV.Mohu potvrdit, že skutečně je archív k dispozici a jakmile si pořad nahrajete na cloudové úložiště provozovatele, je Vám k dispozici na dobu cca 4 měsíců od data vysílání pořadu.Např. nahrávka filmu „Tři dny Kondora“, který byl odvysílán na ČT2 dne 29.3. mám k dispozici na cloudu provozovatele do 27.7 (viz příslušný obr.). Je to velmi pěkná služba a takto Vám skutečně nic neunikne. Škoda jen, že není archív na 100 dní ještě na více programech.Služba Lepší.TV umí nahrávat také všechny díly seriálu. To je funkce, se kterou se také málo setkáváme a opět pracuje na jedničku. Lze smazat konkrétní díl nebo celý seriál.Pokud byste neměli aktivní nejvyšší balíček Lepší.TV Max, tak Vám u dílů, které jsou starší 30 dní aplikace oznámí, že díly nelze přehrát.Ostatní programy kromě výše jmenovaných mají k dispozici archív na 30 nebo 7 dní zpět. Programy skupiny Nova a Prima mají archív na 7 dní zpět. Nahrávat můžete neomezeně, ale nahrávka je uložena na dobu 30 dní od data vysílání pořadu.Současné sledování je možné až na 3 zařízeních, tato služba je zpoplatněna. Bez tohoto příplatku není možné současně sledovat ani na 2 zařízeních.Nižší balíčky Lepší.TV již archív na 100 dní nemají, je to exkluzivita nejvyššího balíčku Lepší.TV Max.Mezi nižší balíčky patří Lepší.TV Klasik (aktuálně 144 programů) a Lepší.TV MINI (aktuálně 70 programů). Archív je obou těchto balíčků shodný a je k dispozici na 7 nebo 30 dní zpět.Výborně zpracovaný seznam programů s popisem, do kterých balíčků patří a v jaké technické kvalitě je poskytován, naleznete na webu provozovatele zde K dispozici jsou také čtyři kanály v UHD (4K) kvalitě: Extasy 4K Platinum, Nasa UHD a Love Nature 4K. Ovládání aplikace je výborné, tak jako technická kvalita obrazu.Aktuálně nabízí provozovatel akci, kde jsou všechny balíčky na 10 dní za 1 Kč.Provozovatel služby také nabízí ochutnávky některých programů z vyšších balíčků pro diváky s nižším balíčkem. Aktuálně v měsíci květen 2024 jsou dostupné programy Animal Planet a Love Nature ve všech balíčcích.Programová nabídka obsahuje atraktivní programy skupiny Warner Bros. Discovery: Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport 1, Eurosport 2, Food Network, Travel Channel, HGTV, ID (Investigation Discovery) a Warner TV.V nabídce je také celá řada filmových, sportovních, dokumentárních a erotických programů. Najdete zde také polské programy Polsat, TVN, TV Puls, TV4, TV Trwam a TVT, které jsou k dispozici v balíčcích Lepší.TV Klasik a Max. V těchto balíčcích najdete i některé další zahraniční programy.Rovněž je zde řada ukrajinských programů, ty jsou dostupné ve všech balíčcích. Z hudebních programů bych se rád zmínil o ruské stanice VIVA Russia.Pokud je program nabízen v HD kvalitě, tak to uvidíte jednoduše v elektronickém programovém původci EPG v logu kanálu.V aplikaci Lepší.TV najdete také záložku Videotéka. Zde operátor umisťuje podle žánrů (Filmy, Seriály, Dětem, Dokumenty atd.) rozdělené pořady nahrané z jednotlivých programů. Rozdělení pořadů v každém žánru je např. Nejlepší, Nejsledovanější, Nejnovější, České, Akční, Drama, Komedie atd. Velmi pěkně a přehledně zpracované.Aplikaci si také můžete přizpůsobit podle svých požadavků např. nastavit velikost písma, počet pořadů na řádek atd. Můžete si zvolit jaký typ dálkového ovládání používáte, je zde možnost použít jednoduchý ovladač bez barevných a numerických tlačítek, který se standardně dodává k boxům Homatics.Dokonce je možné si v aplikaci zvolit její vzhled, máte možnost používat tzv. retro vzhled nebo nový vzhled aplikace, který osobně používám. Aplikace umožňuje přepínat programy pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovladači. Rovněž si můžete nastavit co se zobrazovat na domovské obrazovce aplikace.Pořadí programů si můžete uspořádat podle svého. Můžete se také podívat jaké služby máte zaplaceny a rovnou je i z aplikace prodloužit.Velmi atraktivní placenou doplňkovou službou je „Stanice Prima bez reklam“. Jakmile si tuto službu aktivujete a budete chtít přehrát z archívu nějaký pořad ze skupiny Prima, tak se Vám na časové ose pořadu objeví přerušení na znamení toho, že zde je reklamní blok.Jakmile při přehrávání pořadu narazíte na reklamní blok, vpravo dole se na obrazovce objeví oznámení „Proběhlo automatické přeskočení reklamy“ a nedojde k žádnému přerušení přehrávání pořadu. Samozřejmě je plně funkční posuv vpřed i vzad po celou dobu nahrávky.Pokud si pustíte živé vysílání a chcete se vrátit zpět na začátek pořadu, tak se reklamy samozřejmě také automaticky přeskakují. Tedy začátek pořadu je naprosto přesný a je plně funkční posouvání vpřed i vzad (tzv. timeshift). Výborně zpracované!Pokud byste tuto doplňkovou služba neměli aktivovánu, tak byste byli nuceni zhlédnout speciální reklamní bloky a v těchto blocích by byl zakázán rychlý posuv. Jedná se o požadavek FTV Prima, který musí každý IPTV/OTT operátor splnit.Velká část operátorů takovouto doplňkovou službu vůbec nenabízí. Zde funguje brilantně.Mezi další placené doplňkové služby patří „Stanice HBO a Cinemax“, „Přehrávání na 3 zařízeních současně“ a „France TV“.Provozovatel služby Lepší.TV nedávno oslavil velký úspěch, kdy na všech trzích kde působí, dosáhl počtu 100 000 zákazníků. To jistě svědčí o velké oblíbenosti služby.Aplikace pro Android TV, která byla testována na multimediálním boxu Homatics Box R 4K Plus pracovala stabilně a zcela bez problémů.Obsluha aplikace je velmi jednoduchá. Ceny služeb jsou příznivé a obrazová kvalita je vynikající. Některý z balíčků Lepší.TV si můžete objednat online přímo na webu provozovatele Ing. Martin Švehlík